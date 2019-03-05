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كُتّاب وآراء
الموز مع اللوز .. مشروبات تساعدك في التغلب على الأرق ليلا
أشارت مجلة "فرويندين" إلى هناك بعض المشروبات التي تساعد المرء في التغلب على مشكلة الأرق ليلا:
سموثي الموز مع اللوز
يتم تحضير سموثي الموز مع اللوز من خلال إضافة الموز المثلج مع ملعقة طعام من زبدة اللوز ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا وكذلك ملعقة كبيرة من رقائق الشوفان مع 125 مل من اللبن.
ويحتوي اللبن على عنصرين من العناصر، التي تساعد على النوم وهما الكالسيوم الذي يضمن دخول العضلات إلى مرحلة النوم بسهولة، وكذلك الحمض الأميني تريبتوفان، الذي ينشط إفراز هرمون السيروتونين المعروف باسم هرمون السعادة، والميلاتونين الذي يساعد على النوم.
ويحتوي الموز أيضا على التريبتوفان بالإضافة إلى الماغنسيوم، الذي يساعد على ارتخاء العضلات وتحقيق التوازن الحمضي القاعدي، ويحتوي اللوز على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد الجسم على الاسترخاء، كما تعمل الفانيليا كمهدئ بفضل محتواها من الزيوت العطرية.
سموثي اللافندر
يتم تحضير سموثي اللافندر من خلال إضافة 200 غم من التوت المجمد، ونصف ملعقة صغيرة من اللافندر، وثمرة تمر، مع ملعقتين من معجون الكاجو، وملعقة كبيرة من الزبادي، و200 مل من الماء، ويتم خفق جميع هذه المكونات في الخلاط.
ويحتوي اللافندر على زيوت أساسية لها تأثير مهدئ، كما يحتوي التمر على التريبتوفان وكميات كبيرة من الماغنسيوم والكالسيوم.