بعد 4 أشهر .. الفائز في "يانصيب أمريكا" يحصل على أزيد من مليار دولار

هسبريس – د.ب.أ

بعد أربعة أشهر من الانتظار والتكهنات، ظهر الشخص الذي فاز بمبلغ 1.5 مليار دولار في سحب اليانصيب للحصول على الجائزة، حسبما أعلنت وكالة اليانصيب المحلية في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية يوم الاثنين.

وكان السحب قد تم في أكتوبر الماضي، وقال مسؤولون في ذلك الوقت إن هناك تذكرة واحدة فقط فائزة، ومع ذلك لم يتقدم أحد للحصول على الجائزة التي تمثل أكبر مبلغ على الإطلاق لفائز واحد حتى الآن.

واختار الفائز ألا يتم الكشف عن هويته، حيث يسمح قانون محلي بذلك.

والفائز هو من سكان ولاية ساوث كارولينا، وهي الولاية الواقعة في جنوب البلاد والتي تم شراء التذكرة فيها. وستحصل الولاية على 61 مليون دولار في شكل ضرائب.