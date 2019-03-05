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كُتّاب وآراء
4 نصائح ذهبية للتخلص من سموم الجسم خلال 24 ساعة
قد يشعر المرء بالتعب والإرهاق ويحتاج إلى برنامج خفيف للتخلص من سموم الجسم، وهنا تقدم الجمعية الألمانية للتغذية بعض النصائح والإرشادات لإتمام ذلك خلال 24 ساعة فقط.
1 - النوم
يحتاج الجسم للراحة والاسترخاء لاستعادة الطاقة والقوة مرة أخرى، وهذا النشاط المتجدد له تأثيره الإيجابي على تخلص الجسم من السموم.
2 - شرب الماء قبل وبعد النوم
يساعد شرب الماء قبل النوم وبعد الاستيقاظ وخلال اليوم على إمداد الجسم بالسوائل، التي تضمن عدم جفاف الخلايا وتنشيطها لتمد الجسم بالطاقة التي نحتاجها.
3 - تمارين الإطالة
نصحت الجمعية الألمانية المرء، الذي يجلس لفترات طويلة أثناء العمل، بالوقوف من آن لآخر والقيام بتمرين إطالة بسيط؛ حيث يعمل ذلك على التخلص من الشعور بالتعب، كما يضمن تدفقا أعلى للدم من خلال العضلات وحرق السعرات الحرارية أيضا، ولهذا الغرض يمكن أداء تمارين اليوجا المخصصة للمكتب.
4 - تناول المشروبات المحفزة على الهضم
تساعد مواد مثل الزنجبيل والليمون والنعناع وجوز الهند والفلفل الحار على تحفيز الهضم، وهو ما يريده الجسم للمساعدة على التخلص من السموم، ولذلك ينصح الخبراء الألمان بالحرص على تناول مشروب الزنجبيل بشكل خاص.