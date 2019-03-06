منتجات مبتكرة تساعد على خفض استهلاك البلاستيك في المنازل

هسبريس - د.ب.أ

يتم التخلص من الكثير من المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المنزل بعد فترة قصيرة من الاستخدام، مثل البلاستيك اللاصق أو فرش الأسنان. ولكن الكثير من المصنعين يعملون على تقديم بدائل. وجرى عرض بعض هذه الأفكار المبتكرة مؤخرا في معرض المنتجات الاستهلاكية "أمبينته" في فرانكفورت.

الورق المشمع والأطباق المصنوعة من الألياف الورقية:

أحد المنتجات البلاستيكية المثيرة للمشاكل هي البلاستيك اللاصق. إلا أنه يوجد بدائل قابلة لإعادة الاستخدام مثل منتج " Bee's Wrap " (بيز راب). وفيه تمت معالجة نسيج القطن بزيت الجوجوبا والراتينج (مادة صمغية) وشمع النحل حتى يمكن غسله بالمياه وقليل من الصابون لمدة عام بدون أن يهترئ أو يلقط الروائح السيئة، بحسب إلين فيسر من الموزع الأوروبي لبيز راب.

الماصات الزجاجية وفرش الأسنان المصنوعة من الخيزران:

وهناك أيضا بدائل للماصات غير القابلة لإعادة الاستخدام. وسوف يتم حظر هذه الماصات البلاستيكية في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.

ولهذا السبب تعمل الشركات على إطلاق الكثير من البدائل المصنوعة من الزجاج والمعدن والخشب خصوصا الخيزران.

ومن المنتجات الأخرى التي ظهرت في فرانكفورت إلا أنها بأعداد صغيرة للغاية هي فرش الأسنان المصنوعة من المواد الصديقة للبيئة مثل الخشب خصوصا الخيزران.