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كُتّاب وآراء
منافع ركوب الدراجة الهوائية .. ارتقاء بصحة الأجسام والنفوس
قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن ركوب الدراجة الهوائية يعد مفيدا لصحة الجسد والنفس على حد سواء؛ حيث إنه يساعد على التمتع باللياقة البدنية واللياقة الذهنية والراحة النفسية.
وأوضح عالم الرياضة الألماني أن ركوب الدراجة الهوائية يعمل على تدريب وتقوية كل المجموعات العضلية تقريبا، حتى الصغيرة منها، كما أنه يساعد على تخفيف متاعب الظهر.
ويسهم ركوب الدراجة الهوائية أيضا في رفع اللياقة الذهنية؛ حيث يتم إمداد المخ بالدم وتغذيته بالأوكسجين بصورة أفضل.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل ركوب الدراجة الهوائية على إفراز هرمونات السعادة، ما يساعد على التخلص من التوتر النفسي واعتلال المزاج، ومن ثم الشعور بالراحة النفسية والتمتع بنوم هانيء.
وللتمتع بهذه الفوائد الصحية ينصح فروبوزه بممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية بمعدل يتراوح بين 20 و30 دقيقة يوميا.