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التنورة تخطف الأنظار بقصة غير متماثلة خلال الربيع والصيف
الأربعاء 06 مارس 2019 - 11:39
تتألق التنورة بقصة غير متماثلة في ربيع وصيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن القصة غير المتماثلة تتجسد في ميل الطرف السفلي للتنورة ليضفي عليها طابعا متفردا.
وأضافت كاركوفسكي أن التنورة ذات القصة غير المتماثلة تزدان هذا الموسم بنقوش الكاروه الكلاسكية الأنيقة أو نقوش الزهور المفعمة بالرقة والأنوثة أو مطبوعات الحيوانات الجريئة مثل مطبوعات جلد النمر أو الزيبرا أو جلد الثعبان.