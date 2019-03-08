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كُتّاب وآراء
هذه الأدوية ترفع خطر السقوط لدى المسنين
حذرت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من أن بعض الأدوية ترفع خطر السقوط لدى المسنين؛ نظرا لأنها تؤثر بالسلب على الاتزان أثناء المشي.
وأوضحت الغرف أن هذه الأدوية هي مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان (اضطراب التفكير والهلاوس)، وكذلك أدوية ارتفاع ضغط الدم واضطرابات نظم القلب.
ويرتفع خطر السقوط بصفة خاصة لدى المسنين، الذين يتعاطون عدة أدوية في الوقت نفسه، بالأحرى أكثر من 3 أدوية بشكل مستمر. لذا ينبغي على المرضى الاستفسار من الطبيب عن الآثار الجانبية للأدوية أو التفاعلات الدوائية المحتملة والبحث عن بدائل لها.
ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يخلو المنزل من أسباب التعثر والسقوط كالكابلات السائبة وأطراف السجاد الملتوية. وتعمل المقابض على توفير الاتزان أثناء المشي، كما أن الإضاءة الجيدة غير المبهرة تحد من خطر السقوط.