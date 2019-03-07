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4 عناصر لإفطار صحي تمدّ الجسم بالطاقة وتساعد على الشعور بالشبع

4 عناصر لإفطار صحي تمدّ الجسم بالطاقة وتساعد على الشعور بالشبع
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 07 مارس 2019 - 08:22

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال إن وجبة الإفطار تتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنها تمد الجسم بطاقة كافية في بداية اليوم وتساعد على الشعور بالشبع طويلا، ومن ثم تحد من نوبات الجوع الشديد قبل حلول موعد الغداء.

وأوضحت جال أن وجبة الإفطار الصحية ينبغي أن تتألف من 4 عناصر، ألا وهي: أحد منتجات الحبوب مثل الخبز أو الموسلي، ويفضل أن تكون من الحبوب الكاملة، وأحد منتجات الألبان مثل الزبادي أو الجبن، مع ثمرة فاكهة أو خضار، بالإضافة إلى مشروب مثل شاي أعشاب أو قهوة.

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