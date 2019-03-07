24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:46
|13:43
|16:58
|19:32
|20:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- متحف الحشد الشعبي .. غنائم حرب ومآثر بطولية
- هل الدهون صحية أم ضارة؟ .. الخبراء مختلفون
- Stand up وسؤال الفكاهة
- الوضعية السياسية الجزائرية أو المعادلة الصعبة
- الباتول تمكدي .. امرأة عصامية تقتحم عوالم الكرة
توسع جبهة مؤيدي الحراك الشعبي بالجزائر يشمل حلفاء بوتفليقة (5.00)
التوتر النفسي والدرجات السيئة .. علامات تنذر بإدمان الطفل لألعاب الفيديو! (5.00)
كارلوس غصن .. من رئيس إمبراطوريةِ سيارات إلى الإقامة الجبرية (5.00)
- فقدان الثقة وتراجع الطلب يُدخل قطاع العقار المغربي في أزمة خانقة - (96)
- بوشطارت: الشباب تخلّص من العروبة .. والحزب الأمازيغي حتمية - (73)
- بوتفليقة يحذر الجزائريين من الفتنة باختراق جهات أجنبية للاحتجاجات - (69)
- "الأغلبية" تتفق على عقد دورة برلمانية استثنائية وتتمسك بـ"التعاقد" - (61)
- الجزائر تكتم لقاء كولر ومساهل بألمانيا للتملص من ملف الصحراء - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محكمة تقضي بالمؤبد لألماني سمم طعام زملائه
قضت محكمة ألمانية الخميس بالمؤبد بحق رجل يبلغ من العمر 57 عاما لمحاولة القتل في ثلاث حالات وإلحاق إصابات بدنية حيث سمم وجبه الغذاء التي كان يتناولها زملاؤه خلال استراحة يوم العمل.
وقضت المحكمة الإقليمية في بيليفيلد أيضا بالحبس الجبري للمتهم عقب اتمام العقوبة القصوى لاعتبار أنه قد يواصل ارتكاب جرائم خطيرة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتحققت المحكمة من أن الرجل سمم بمواد خطرة وجبة زملائه في الشركة في ولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد ما أسفر عن تسمم ثلاثة من زملائه على الأقل.
وانكشف الأمر عندما اكتشف أحد زملاء المتهم مسحوقا أبيض مشبوها في طعامه وقام بتصويره.
ولم يكشف المتهم حتى الآن عن أسباب فعلته