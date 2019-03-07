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الرئيسية | منوعات | محكمة تقضي بالمؤبد لألماني سمم طعام زملائه

محكمة تقضي بالمؤبد لألماني سمم طعام زملائه

محكمة تقضي بالمؤبد لألماني سمم طعام زملائه
هسبريس - إفي
الخميس 07 مارس 2019 - 21:50

قضت محكمة ألمانية الخميس بالمؤبد بحق رجل يبلغ من العمر 57 عاما لمحاولة القتل في ثلاث حالات وإلحاق إصابات بدنية حيث سمم وجبه الغذاء التي كان يتناولها زملاؤه خلال استراحة يوم العمل.

وقضت المحكمة الإقليمية في بيليفيلد أيضا بالحبس الجبري للمتهم عقب اتمام العقوبة القصوى لاعتبار أنه قد يواصل ارتكاب جرائم خطيرة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتحققت المحكمة من أن الرجل سمم بمواد خطرة وجبة زملائه في الشركة في ولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد ما أسفر عن تسمم ثلاثة من زملائه على الأقل.

وانكشف الأمر عندما اكتشف أحد زملاء المتهم مسحوقا أبيض مشبوها في طعامه وقام بتصويره.

ولم يكشف المتهم حتى الآن عن أسباب فعلته

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