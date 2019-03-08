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كُتّاب وآراء
سحب حلقة مايكل جاكسون من العرض ضمن كارتون "عائلة سيمبسون"
أعلن المنتج التنفيذي لمسلسل الكارتون الشهير "عائلة سيمبسون" أنه سيتم سحب حلقة تبرز صوت المغني مايكل جاكسون من العرض في ظل تجدد الجدل حول ملك البوب الأمريكي الراحل.
وأفاد جيمس إل بروكس، في وقت متأخر أمس الخميس بتوقيت الولايات المتحدة، إنه ومسؤولا العرض مات جروينينغ وآل جين اتخذوا القرار بعد مشاهدة الوثائقي "ليفينغ نيفرلاند"، الذي يعرض في الولايات المتحدة لأول مرة يوم الأحد الماضي، والذي يتناول ادعاءات رجلين تحرش بهما جاكسون عندما كانا طفلين.
وقال بروكس لصحيفة "وول ستريت جورنال": "يبدو من الواضح أن هذا هو القرار الوحيد الذي يجب اتخاذه".
ولم يتم تغيير أي شيء في الحلقة رغم سنوات النزاع حول مزاعم بانتهاكات جنسية ارتكبها جاكسون، الذي توفى في عام 2009، ولكن بروكس قال إن الفيلم الوثائقي كان مقنعا جدا وأجبر مسؤولي العرض على تغيير موقفهم.