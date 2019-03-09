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كُتّاب وآراء
لونغوريا بطلة في فيلم "سيلفي" مع طومسون
ستشارك الممثلة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية إيفا لونغوريا في بطولة فيلم "Sylvie" إلى جانب تيسا طومسون، حسب ما أفادت مجلة "فاريتي" المتخصصة.
وتدور أحداث هذه الكوميديا الرومانسية بمدينة نيويورك في خمسينيات القرن الماضي، حول فتاة تتعرف على عازف ساكسفون يتطلع لتحقيق نجاح في عالم موسيقى الجاز.
وعقب قصة رومانسية صيفية قصيرة يلتقي الحبيبان مجددا بعدها؛ لتتجدد قصة الحب بينهما.
وحتى الآن، لم يتم الكشف عن تفاصل الدور الذي ستلبعه لونغوريا في هذا الفيلم الذي ستتولى الأمريكية "يوجين آش" كتابته وإخراجه.
يشار إلى أن لونغوريا، التي عرفت الشهرة بفضل دورها في المسلسل الشهير "Desperate housewives"، خاضت أيضا مجال الإنتاج فيبعض الأعمال× مثل مسلسل "Devious Maids" (الخادمات المخادعات) وكذلك في النسخة الجديدة من المسلسل الإسباني "Gran Hotel" الذي يجري الإعداد له حاليا.