24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4413:4316:5819:3420:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. كل عام وأنتن بخير (5.00)

  2. سوريا تجمع تبرعات دولية أكثر من الحجم المتوقّع (5.00)

  3. قنصلية متحركة تقرب الخدمات من المغاربة في كندا (5.00)

  4. تفوق لـ"أشبال السلامي" على الكاميرون في تركيا (5.00)

  5. مغنّ جزائري يشيد بالمغاربة وينكر دعم البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | لونغوريا بطلة في فيلم "سيلفي" مع طومسون

لونغوريا بطلة في فيلم "سيلفي" مع طومسون

لونغوريا بطلة في فيلم "سيلفي" مع طومسون
هسبريس - إفي
السبت 09 مارس 2019 - 12:22

ستشارك الممثلة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية إيفا لونغوريا في بطولة فيلم "Sylvie" إلى جانب تيسا طومسون، حسب ما أفادت مجلة "فاريتي" المتخصصة.

وتدور أحداث هذه الكوميديا الرومانسية بمدينة نيويورك في خمسينيات القرن الماضي، حول فتاة تتعرف على عازف ساكسفون يتطلع لتحقيق نجاح في عالم موسيقى الجاز.

وعقب قصة رومانسية صيفية قصيرة يلتقي الحبيبان مجددا بعدها؛ لتتجدد قصة الحب بينهما.

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن تفاصل الدور الذي ستلبعه لونغوريا في هذا الفيلم الذي ستتولى الأمريكية "يوجين آش" كتابته وإخراجه.

يشار إلى أن لونغوريا، التي عرفت الشهرة بفضل دورها في المسلسل الشهير "Desperate housewives"، خاضت أيضا مجال الإنتاج فيبعض الأعمال× مثل مسلسل "Devious Maids" (الخادمات المخادعات) وكذلك في النسخة الجديدة من المسلسل الإسباني "Gran Hotel" الذي يجري الإعداد له حاليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.