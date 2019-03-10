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كُتّاب وآراء
يابانية عمرها 116 عاما أكبر معمرة في العالم
حققت يابانية تبلغ من العمر 116 عاما حلما يراودها منذ أن أتمت عامها المئة باختيارها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتكون الأكبر سنا بين البشر في العالم وذلك أمس السبت.
وفي احتفال حضره أفراد أسرتها ومسؤولون محليون، حصلت كاني تاناكا المقيمة في دار رعاية بمدينة فوكوكا في شمال اليابان على شهادتين من موسوعة غينيس بأنها الأكبر سنا بين البشر حاليا وكذلك أكبر معمرة في العالم.
ووصفت تاناكا، وهي من مواليد الثاني من يناير عام 1903، لحظة منحها لقب أكبر معمرة في العالم بأنها الأكثر إثارة في حياتها.
وكان أكبر رجل معمر في العالم من اليابان ويدعي جيرويمون كيمورا وتوفي في عام 2013 عن عمر 116 عاما و54 يوما.
وتقول موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن أطول النساء بقاء على قيد الحياة على الإطلاق كانت الفرنسية جان كالمون التي عاشت 122 عاما و164 يوما ووافتها المنية في الرابع من غشت عام 1997.