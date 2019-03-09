24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4413:4316:5819:3420:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. كل عام وأنتن بخير (5.00)

  2. سوريا تجمع تبرعات دولية أكثر من الحجم المتوقّع (5.00)

  3. قنصلية متحركة تقرب الخدمات من المغاربة في كندا (5.00)

  4. تفوق لـ"أشبال السلامي" على الكاميرون في تركيا (5.00)

  5. مغنّ جزائري يشيد بالمغاربة وينكر دعم البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | هذه قصة مثيرة لرجل يكتشف أنه حامل ويرزق بطفل في الولايات المتحدة

هذه قصة مثيرة لرجل يكتشف أنه حامل ويرزق بطفل في الولايات المتحدة

هذه قصة مثيرة لرجل يكتشف أنه حامل ويرزق بطفل في الولايات المتحدة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 09 مارس 2019 - 18:10

بعدما أخبره الأطباء بعدم وجود إمكانية لحدوث حمل، وضع متحول جنسي مؤخراً مولوده الأول في أمريكا. المتحول الجنسي أكد معاناته الكبيرة أثناء الحمل وتعرضه لعدة مضايقات. فما هي قصة هذا الرجل؟ وكيف غيرت ولادة الطفل حياته؟

أورد موقع صحيفة "ميرور" أن المتحول الجنسي وايلي سيمبسون (28 عاماً)، رزق بطفله الأول (روان) مؤخرا. وأضاف الموقع البريطاني أن وايلي أصيب بالصدمة عندما اكتشف أول مرة أنه يحمل جنيناً داخل بطنه.

وأوضح موقع "ميرور" أن سيمبسون، الذي يسكن في ولاية تكساس الأمريكية، لم يكن مستعداً بالمرة لاستقبال طفل هو و خطيبه ستيفن غيث، وأردف أن الرجل قرر رغم ذلك مواصلة الحمل، ليرزق بطفله.

و أشار موقع "thequint" إلى أن الأطباء، أخبروا سيمبسون بعدم وجود إمكانية لحدوث حمل، بسبب توقف العادة الشهرية داخل جسده، وتلقيه منذ سنة 2012 علاجاً بهرمون "التستوستيرون" الذكري، بيد أن ذلك لم يحدث ليتفاجأ المتحول الجنسي بحمله في النصف الأول من العام الماضي 2018.

وتابع نفس المصدر أنه رغم خضوع سيمبسون إلى عملية تحول جنسية، بيد أنه مازال يملك كل الأعضاء التناسلية الأنثوية، فيما أفاد موقع مجلة "فوكس" الألمانية أن سيمبسون بدأ عملية التحول من أنثى إلى ذكر عندما كان عمره 21 عاماً.

من جهة أخرى، أكد وايلي سيمبسون أنه تعرض لمضايقات عديدة أثناء فترة حمله، وقال في هذا الصدد "لا يرى شخص ما في كل مرة رجلاً حاملاً يسير في الطريق، لذلك تلقينا قدراً لا بأس به من الإساءة"، وأضاف: "لقد قيل إنني لن أكون أبداً رجلاً، فالرجال لا يحملون أطفالاً".

وتابع نفس المتحدث أنه عانى كثيراً خلال فترة حمله واضطر إلى تحمل الألم، بيد أن ولادة روان خففت من حدة المعاناة، التي مر منها. وقال سيمبسون في هذا الصدد "روان مذهل لقد جعل كل الألم العقلي والجسدي (الذي عشته) يستحق كل هذا العناء".

وأكد وايلي سيمبسون أنه يتطلع إلى إنهاء تحوله الجنسي بشكل كامل في المستقبل، وأردف أنه يرى ولادة طفل آخر أمراً غير مرجح، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ميرور" البريطانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ابراهيم السبت 09 مارس 2019 - 18:18
سبحان الله
انها علامة من علامات الساعة الكبرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - N.H السبت 09 مارس 2019 - 18:19
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لطفك يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - reda السبت 09 مارس 2019 - 18:23
علامة الساعة اعوذو بالله من الشيطان الرجيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - مسلم وافتخر السبت 09 مارس 2019 - 18:27
لاحول ولا قوة الا بالله........هل هؤلاء القوم يستحقون ان نتخدهم قدوة??
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - متتبعة السبت 09 مارس 2019 - 18:33
العار تالوالدين إلي فهم افهمني والله ماقشبلت حاجة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - moi السبت 09 مارس 2019 - 18:33
Ça donne envie de vomir الله استر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - باغي نعرف السبت 09 مارس 2019 - 18:34
انها كدبة ... كالكلبة لايكا اول من صعدت القمر والرجل الدي تزوج أثان وانجب بغلا .... إن كان صحيحا فالمتحول جنسيا كما قيل لم يكن رجلا بل كان فتاة برحم و في الرحم يتكون الجنين .. لماذا لا يحبل الرجل مكان زوجته العاقر دون اللجوء للغير طلب رحم قادر على استكمال عملية النمو .... لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - saad السبت 09 مارس 2019 - 18:35
علامة الساعة هادي الله يلطف بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - بنت الرباط السبت 09 مارس 2019 - 18:36
لاحول ولا قوة الا بالله. واش هادو عندهوم شي عقل ولا مايكسابوهش.؟؟؟
يصرون على تغيير خلق الله ويأبى الله الا ان يفضحهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - نبيل السبت 09 مارس 2019 - 18:38
ليس هناك ماهو مثير فهي انثى اصلا متحول الى ذكر في الشكل فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.