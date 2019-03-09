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الرئيسية | منوعات | سرقة "الويفي" تدخل على خط الفتاوى في مصر

سرقة "الويفي" تدخل على خط الفتاوى في مصر

سرقة "الويفي" تدخل على خط الفتاوى في مصر
هسبريس - متابعة
السبت 09 مارس 2019 - 21:30

دخل "الويفي" على خط الفتوى في مصر بعد أن اشتكت الكثير من الأسر من بطء سرعة الإنترنت.

وتشتكي أسر من تفاقم عمليات الاختراق، الشيء الذي يؤدي إلى مشاكل في انسيابية الشبكة العنكبوتية.

واضطر أحد المصريين إلى الاستنجاد بدار الإفتاء المصرية، وتوجيه سؤال للفقهاء العاملين بها حول: "هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي من دون إذن أصحابها؟".

وتابع المصدر مشددا على أنه "لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة من دون إذن أصحابها".

وزادت الفتوى "يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التسوق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - محمد السبت 09 مارس 2019 - 21:42
غادي نعطيكم واحد الفتوى جديدة
الى كان الويفي داخل لداركم اذا فهو حلال عليكم
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5
2 - احمد السبت 09 مارس 2019 - 21:43
نعم كلام معقول الواحد يخلص والاخر يقرصن ليه بلا موافقة حرام اذا اخذ الاذن جائز بما انه مشفر برقم سري فهو بمثابة السرقة
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6
3 - ر-ا زاوية الشيخ السبت 09 مارس 2019 - 21:44
ولما لم تخرج دار اﻹفتاء بتحريم أكل أموال المواطنين...ونهب ثروات الوطن و و و عجب والله عجب
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7
4 - السلام السبت 09 مارس 2019 - 21:45
طبعا سرقة و حتى توزيع الكتب عبر وات ساب دون رخصة سرقة للملكية الفكرية
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1
5 - yass السبت 09 مارس 2019 - 21:46
كل ما تعانيه أمة للاإله إلاالله من نهب الأموال العامة وفساد ما بان ليكم غير الويفي ديال الجيران !!! إن لم تستحي فقل ماشئت..... الله يرحمنا برحمته
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6 - هشام السبت 09 مارس 2019 - 21:48
وهل نحتاج لفتوى في دلك. بديهي انها حرام
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7 - مومو السبت 09 مارس 2019 - 21:50
هدا هو التخلف بأم عينيه و لقد صدق من قال ان الفتاوي حاروا فيها الفقهاء و تطاولوا عليها السفهاء بجب ان تكون الفتوى دا طابع ديني و ليس إلكتروني هناك محاكم مختصة في الجرائم اﻻلكترونية
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8 - ايوب السبت 09 مارس 2019 - 21:53
ها هناك فتوى على من نهب وسرق البلاد بأكملها
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