سرقة "الويفي" تدخل على خط الفتاوى في مصر

هسبريس - متابعة

دخل "الويفي" على خط الفتوى في مصر بعد أن اشتكت الكثير من الأسر من بطء سرعة الإنترنت.

وتشتكي أسر من تفاقم عمليات الاختراق، الشيء الذي يؤدي إلى مشاكل في انسيابية الشبكة العنكبوتية.

واضطر أحد المصريين إلى الاستنجاد بدار الإفتاء المصرية، وتوجيه سؤال للفقهاء العاملين بها حول: "هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي من دون إذن أصحابها؟".

وتابع المصدر مشددا على أنه "لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة من دون إذن أصحابها".

وزادت الفتوى "يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التسوق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس".