24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/03/2019
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:42
|13:43
|16:59
|19:35
|20:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- جار الله عمر كبرياء التواضع
- "عقود عشوائية" لملكيات عقارية تؤرق مسؤولين
- المنتجات الغذائية المغربية تسيل لعاب ساكنة وكبار تجار بوركينافاسو
- أين موقعنا من الديمقراطية الثقافية...؟
- الناسخات: مردود النساء في المحاكم "استثنائي"
الحكومة تعرض حلولا على النقابات و"المتعاقدون" يمددون الإضراب (5.00)
رفيق "شهيدة الهجرة" يطالب الدولة بتعويض عن "رصاص البحرية" (5.00)
النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين (5.00)
- أخنوش يدعو من إسبانيا إلى صد "العدمية" ويعد بالتغيير في 2021 - (158)
- رامون غارثيا: أخنوش يحمل طاقة "تضاهي إعصارا" - (93)
- العثماني: حكومتي الأفضل طيلة عقدين .. والحوار الاجتماعي متواصل - (92)
- أمزازي يقترح تعديل "نظام الأكاديميات" ويعلن إنهاء العمل بالتعاقد - (88)
- النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
من الصدر إلى البطن .. أعراض الأزمة القلبية تختلف لدى النساء
الأحد 10 مارس 2019 - 19:35
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن أعراض الأزمة القلبية تختلف لدى النساء، خاصة في مرحلة الشيخوخة.
وأوضحت المؤسسة أن الأعراض المميزة للأزمة القلبية تتمثل في الشعور بضغط في الصدر وضيق، بالإضافة إلى ألم شديد في الصدر، غير أن هذا الألم يظهر لدى النساء في البطن، وليس في الصدر، مع الشعور بغثيان وقيء، الأمر الذي يتسبب في تأخير تشخيص الأزمة القلبية.
لذا ينبغي على المرأة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الأزمة القلبية في أسرع وقت ممكن؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها.