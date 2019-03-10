من الصدر إلى البطن .. أعراض الأزمة القلبية تختلف لدى النساء

هسبريس - د.ب.أ

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن أعراض الأزمة القلبية تختلف لدى النساء، خاصة في مرحلة الشيخوخة.

وأوضحت المؤسسة أن الأعراض المميزة للأزمة القلبية تتمثل في الشعور بضغط في الصدر وضيق، بالإضافة إلى ألم شديد في الصدر، غير أن هذا الألم يظهر لدى النساء في البطن، وليس في الصدر، مع الشعور بغثيان وقيء، الأمر الذي يتسبب في تأخير تشخيص الأزمة القلبية.

لذا ينبغي على المرأة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الأزمة القلبية في أسرع وقت ممكن؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها.