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البثور في فروة الرأس .. تعرف على الأسباب وكيفية العلاج

البثور في فروة الرأس .. تعرف على الأسباب وكيفية العلاج
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 11 مارس 2019 - 11:05

في بعض الحالات تهاجم البثور فروة الرأس. فما أسباب ذلك وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة على هذه الأسئلة أوضح مصفف الشعر الألماني روبرتو لارايا أن بثور فروة الرأس لها أسباب عدة، مثل انسداد المسام بفعل الإفرازات الدهنية أو قشور الجلد الميتة، كما قد تتوغل البكتيريا والفطريات إلى المسام مسببة نشوء البثور.

وأضاف لارايا أن بثور فروة الرأس قد ترجع أيضا إلى بعض سلوكيات العناية الخاطئة مثل عدم غسل الشعر جيدا، وبالتالي تترسب بقايا مستحضرات العناية بالشعر في المسام مسببة انسدادها وظهور البثور، وكذلك عدم غسل الشعر مباشرة بعد ممارسة الرياضة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتسبب ارتداء القبعات والقلنسوات لمدة طويلة في ظهور البثور على فروة الرأس؛ حيث تحتاج فروة الرأس إلى أن "تتنفس"، فضلا عن التغذية الغنية بالكربوهيدرات، والتي تعزز من فرص نشوء البثور.

ولمواجهة بثور فروة الرأس ينصح لارايا باستعمال شامبو يعمل على إزالة بقايا الزيوت، مثل الشامبو المحتوي على زيت شجرة الشاي أو حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك.

كما ينبغي إراحة فروة الرأس وذلك بغسل الشعر مرة كل يومين، وليس كل يوم، كي لا تجف فروة الرأس، مع تجنب الماء الساخن للغاية؛ نظرا لأنه يحرم فروة الرأس من الزيوت المهمة، فضلا عن تنظيف الفرش والأمشاط وكسوة الوسادة بانتظام.

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