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الرئيسية | منوعات | بالعصرنة والألوان .. هذه أحدث تصاميم الحمامات في 2019

بالعصرنة والألوان .. هذه أحدث تصاميم الحمامات في 2019

بالعصرنة والألوان .. هذه أحدث تصاميم الحمامات في 2019
زيمونا أندريا ماير من برلين*
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:29

يطل الحمام في 2019 بتصاميم عصرية تتألق بالألوان المبهجة لتكسر الطابع الكئيب لهذا الجزء من المنزل ولتدمجه بصورة أكبر في ديكور المنزل.

وقال خبير الأثاث والديكور الألماني ينس فيشمان إن تصاميم الحمام تتخلى هذا العام عن اللون الأبيض الكلاسيكي، الذي يشيع أجواء المستشفيات الكئيبة، وتتحلى بالألوان الزاهية، التي تشيع أجواء البهجة في أرجاء الحمام من ناحية، وتضفي عليه لمسة جاذبية تعكس التميز والتفرد من ناحية أخرى.

أحمر وأصفر

وأوضح فيشمان أن الأحمر يغزو الحمام هذا العام؛ حيث إنه يزين الصنبور وحوض الاستحمام، كما يقتحم الأصفر الحمامات؛ حيث تسطع به الخزائن مثلا.

ومن جانبه أشار خبير الأثاث والديكور الألماني فرانك راينهارت إلى أن الأسود يمثل أحد الألوان الرائجة بقوة؛ حيث يضفي سيد الألوان على الحمام طابعا أنيقا وفخما. ويكسو الأسود هذا العام حوض الاستحمام والمرحاض.

ومن الألوان الرائجة أيضا الأخضر والأزرق ودرجات الباستيل الحالمة ودرجات البني.

طلاء وورق حائط

وبدوره أشار خبير الأثاث والديكور الألماني دينيس ييجر إلى أن تصاميم الحمام العصرية تدعم الاتجاه نحو إذابة الحدود والفوارق بين غرف المنزل؛ حيث يستعير الحمام أفكارا تصميمية خاصة بغرفة المعيشة.

وأوضح ييجر أنه لا يتم حاليا تكسية كل جدران الحمام ببلاط السيراميك، وإنما يمكن طلاء بعض الجدران أو تكسيتها بورق حائط مقاوم للماء ويزدان بمطبوعات تحاكي صورا واقعية.

*د.ب.أ

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