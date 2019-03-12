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كُتّاب وآراء
لهذه الأسباب يسقط شعرك ويثير الفزع بفقدان مئات الخصلات يوميا
يعد تساقط الشعر كابوسا مزعجا يثير فزع ورعب المرأة؛ نظرا لأن الشعر يعد رمزا للأنوثة وعنوانا للجمال.
وأوضح مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه أن تساقط الشعر يمثل مشكلة صحية وجمالية في حال فقدان أكثر من 100 خصلة شعر في اليوم، مشيرا إلى أن تساقط الشعر قد يرجع لأسباب عدة، أولها العوامل الوراثية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض العلامات، مثل فرق الشعر، الذي يزداد عرضا، والشعر، الذي يصير خفيفا.
وأضاف فاينيتشيكه أن تساقط الشعر قد يرجع أيضا إلى سوء التغذية كنقص البروتين وفيتاميتن B أو اتباع الحميات الغذائية الصارمة “Crash diet”.
وأردف مصفف الشعر الألماني أن بعض الأدوية قد تكون السبب في تساقط الشعر مثل التوقف عن حبوب منع الحمل أو حاصرات بيتا المعالجة لارتفاع ضغط الدم ومضادات الاكتئاب، فضلا عن التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم خلال فترة الحمل أو في مرحلة انقطاع الطمث "سن اليأس".
وأشار فاينيتشيكه إلى أن بعض العادات الخاطئة قد تتسبب في تساقط الشعر مثل المعالجات الكيميائية المتكررة للشعر والاستخدام المتكرر لأدوات التصفيف الساخنة وتسريحات ذيل الحصان والضفائر المشدودة.