خبراء صيدليون يحذرون: تثاقل الأقدام دليل على قصور الأوردة

هسبريس - د.ب.أ

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن تثاقل الأقدام ينذر بقصور الأوردة، شأنه في ذلك شأن تورم الكاحل والأوردة العنكبوتية ودوالي الساقين والبقع البنية.

وأوضح الاتحاد أن قصور أو ضعف الأوردة يحدث بسبب خلل في وظيفة صمامات الأوردة وعدم انغلاقها بشكل صحيح، ما يؤدي إلى تكدس الدم بالقدم، مشيرا إلى أن عوامل الخطورة تتمثل في البدانة والتقدم في العمر، إلى جانب العوامل الوراثية، بالإضافة إلى الجلوس طويلا.

ويمكن مواجهة قصور الأوردة من خلال ارتداء الجوارب الضاغطة وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، ودمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية كصعود الدرج بدلا من استخدام المصعد، وتجنب الجلوس طويلا.

كما يمكن ممارسة بعض التمارين البسيطة مثل تمارين الدراجة في الهواء، أي تحريك الأقدام في الهواء بشكل يحاكي قيادة الدراجة.