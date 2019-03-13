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الرئيسية | منوعات | من أجل جذب سكان جدد .. منازل للبيع في مدن إيطالية مقابل أورو واحد

من أجل جذب سكان جدد .. منازل للبيع في مدن إيطالية مقابل أورو واحد

من أجل جذب سكان جدد .. منازل للبيع في مدن إيطالية مقابل أورو واحد
هسبريس - متابعة
الأربعاء 13 مارس 2019 - 15:33

أعلنت السلطات المحلية في ثلاث مدن إيطالية عن عرض منازل للبيع مقابل أورو واحد، من أجل جذب سكان جدد لمناطق لا يقطنها أحد.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أمس الأربعاء، أن هذه المنازل ربما تكون فرصة تاريخية لعشاق قضاء عطلة هادئة في منازلهم الخاصة، غير أن معظم البيوت المطروحة للبيع، ورغم موقعها الساحر، تحتاج لأعمال تجديد تبلغ كلفتها 17 ألف أورو.

وتوجد هذه المساكن في بلدات غانغي بجزيرة صقلية جنوب إيطاليا، وكاريغا ليجوري في إقليم بيمونتي شمال البلاد، وليتشي مارسي في أبروتزو التي تعد موقع تراثي لليونيسكو.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنازل في ليتشي مارسي في أبروتزو تتوفر على حدائق خاصة، كما أن المدينة ككل محاطة بغابة في وسط إيطاليا.

وحسب رؤساء البلديات الثلاث فإن عدم إعادة الحياة إلى هذه المدن سيحولها إلى أشباح، لكونها أصبحت خالية تماما من السكان بسبب عدم وجود موظفين، وتعرضها لكوارث طبيعية.

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