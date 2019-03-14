القضاء الإسباني يقضي بسجن أم شهرين بسبب صفعة وجهتها إلى ابنها

هسبريس - إفي

أصدر القضاء الإسباني حكما بالسجن لمدة شهرين ضد أم صفعت ابنها البالغ من العمر عشر سنوات مرتين عندما رفض الاستحمام، كما تم منعها من الاقتراب منه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت محكمة مقاطعة بونتيبيدرا شمال غربي إسبانيا هذا القرار لتؤكد الحكم الصادر في يوليوز الماضي من قبل محكمة أخرى أقل درجة، كانت الأم قد طعنت فيه بحجة أن تصرفها جاء في "إطار حقها في تصحيح سلوك نجلها".

وتوصل قضاة محكمة بونتيبيدرا إلى أن تصرف الأم يعد جريمة سوء معاملة تندرج ضمن العنف المنزلي.

وكانت الأم قد طلبت من ابنها أن يستحم لكنه رفض ثم بدأ نقاش بينهما انتهى بقيام الأم بصفع نجلها مرتين ما أدى لتورم وجنتيه وتلقيه الرعاية الطبية دون أن تستدعي حالته تناول أدوية لاحقا.

ويمكن أن تقوم الأم بأعمال مجتمعية لمدة شهرين بدلا من السجن، إلا أنها لن تتمكن من الاقتراب من ابنها بمسافة تقل عن 200 متر على مدار ستة اشهر، كما تم منعها من حمل سلاح لنفس المدة.