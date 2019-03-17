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كُتّاب وآراء
فنانة هولندية تثير الانتباه عند رسم "لوحات مزدوجة" بكلتا يديها
يتمتع الرسامون بقدرات خاصة للتحكم بأيديهم في رسم لوحاتهم، إلا أن الفنانة الهولندية راجاسينا فان دام لديها ملكة خاصة، إذ يمكنها أن ترسم لوحات أقرب إلى الصور وبكلتا يديها في آن واحد. وعن براعتها الفنية الاستثنائية تقول فان دام "أرسم بشكل أسرع وأقل مللا".
وذاع صيت فان دام (25 عاما) بعد أن حقق مقطع فيديو صور لها بتقنية التايم لابس معدلات مشاهدة عالية على موقع يوتيوب وهي ترسم صورتين للمغنيتين الأمريكيتين تايلور سويفت وسيلينا جوميز في آن واحد.
وتستغرق فان دام نحو 40 ساعة لاستكمال رسم لوحة بورتريه بالألوان الخشبية. وبدأت فان دام الرسم بالألوان الخشبية عندما كان عمرها 16 عاما مستلهمة أحد رسامي الشوارع الإيطاليين.
ورغم أنها عسراء اليد في الأساس، إلا أنها بدأت ترسم بيدها اليمنى أيضا منذ ستة أشهر.
وإلى جانب رسم صور المشاهير، فهي تستمتع أيضا برسم مشاهد تخيلية، كما تقدم أيضا رسومات لأغراض تجارية، منها مهمة تعمل عليها حاليا بالرسم لخط إنتاج بضائع إسباني.
وصار الرسم مهنة الفنانة ذاتها، لكنها لا تستبعد اكتساب مهارات أخرى. وقالت ضاحكة: "في الآونة الأخيرة بدأت تعلم البيانو... لكني لست موزارت".