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هكذا ينعم مرضى الخرف بنوم هانئ .. هدوء واسترخاء
الأحد 17 مارس 2019 - 22:23
أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية أن مرضى الخرف يمكنهم أن ينعموا بنوم هانئ من خلال بعض التدابير البسيطة، أهمها الهدوء والاسترخاء قبل الذهاب إلى الفراش، وذلك في صورة الاستماع لموسيقى هادئة أو أخذ حمام دافئ أو إجراء جلسة تدليك، مع مراعاة الابتعاد عن الأنشطة المثيرة والمحفزة.
وأضافت المجلة المعنية بصحة كبار السن أنه من المهم أيضا أن تكون درجة حرارة غرفة النوم لطيفة؛ حيث ينبغي أن تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، مع مراعاة الالتزام بإيقاع نوم واستيقاظ منتظم، أي الذهاب إلى الفراش ليلا في موعد محدد والاستيقاظ صباحا في موعد محدد.