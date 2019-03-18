قبل عامين ونصف .. "سفاح نيوزيلندا" توجّه إلى إسرائيل عبر تركيا

هسبريس - إفي

أكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن الأسترالي برينتون تارانت، المتهم بقتل 50 شخصا في مسجدين بنيوزيلندا، زار البلاد في أكتوبر 2016.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية، سابين حداد، ضمن تصريح لـ"إفي" إن تارانت "دخل كسائح لمدة تسعة أيام. تحققنا من اسمه وتاريخ ميلاده وجنسيته".

المصدر نفسه أضاف، ضمن التصريح، أن السلطات الاسرائيلية لا تعلم تفاصيل أخرى حول زيارته، لأنه لم يتم تسجيل أي حادثة له خلالها.

ووفقا للقناة الثالثة عشر بالتلفزيون الإسرائيلي فإن تارانت وصل يوم 25 أكتوبر 2016 إلى إسرائيل، وهبط إلى مطار "بن غوريون" قادما من تركيا، حيث خضع لاجراءات التفتيش المعتادة لدخول البلاد.

ويواجه تارانت، وهو يميني متطرف مناهض للمسلمين والمهاجرين يبلغ 28 عاما، اتهامات بتنفيذ أسوأ هجوم في تاريخ نيوزيلندا، ويعتقد بأنه خطط للعملية الإرهابية خلال عامين.