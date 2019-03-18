24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان
- الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء
- بركة: حكومة العثماني تكذب على المغاربة وتفتقر لرؤية مندمجة
- الحريات العامة وحقوق الإنسان
- احتجاج دكاترة الوظيفة
برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان (5.00)
الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء (5.00)
- "المتعاقدون" يختارون تصعيد الاحتجاج ضد سياسات "وزارة أمزازي" - (99)
- مسيرة دكاترة الوظيفة العمومية بالرباط تتشبث بالإدماج في الجامعات - (77)
- بركة: حكومة العثماني تكذب على المغاربة وتفتقر لرؤية مندمجة - (74)
- "البيجيدي" يُسَخن قبل الانتخابات ويبخس تحرك الأحزاب المنافسة - (71)
- مغاربة يجتنبون الخمر قبل رمضان .. عرف مجهول أم سلوك مقبول؟ - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قبل عامين ونصف .. "سفاح نيوزيلندا" توجّه إلى إسرائيل عبر تركيا
أكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن الأسترالي برينتون تارانت، المتهم بقتل 50 شخصا في مسجدين بنيوزيلندا، زار البلاد في أكتوبر 2016.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية، سابين حداد، ضمن تصريح لـ"إفي" إن تارانت "دخل كسائح لمدة تسعة أيام. تحققنا من اسمه وتاريخ ميلاده وجنسيته".
المصدر نفسه أضاف، ضمن التصريح، أن السلطات الاسرائيلية لا تعلم تفاصيل أخرى حول زيارته، لأنه لم يتم تسجيل أي حادثة له خلالها.
ووفقا للقناة الثالثة عشر بالتلفزيون الإسرائيلي فإن تارانت وصل يوم 25 أكتوبر 2016 إلى إسرائيل، وهبط إلى مطار "بن غوريون" قادما من تركيا، حيث خضع لاجراءات التفتيش المعتادة لدخول البلاد.
ويواجه تارانت، وهو يميني متطرف مناهض للمسلمين والمهاجرين يبلغ 28 عاما، اتهامات بتنفيذ أسوأ هجوم في تاريخ نيوزيلندا، ويعتقد بأنه خطط للعملية الإرهابية خلال عامين.