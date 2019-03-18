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الرئيسية | منوعات | قبل عامين ونصف .. "سفاح نيوزيلندا" توجّه إلى إسرائيل عبر تركيا

قبل عامين ونصف .. "سفاح نيوزيلندا" توجّه إلى إسرائيل عبر تركيا

قبل عامين ونصف .. "سفاح نيوزيلندا" توجّه إلى إسرائيل عبر تركيا
هسبريس - إفي
الاثنين 18 مارس 2019 - 15:11

أكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن الأسترالي برينتون تارانت، المتهم بقتل 50 شخصا في مسجدين بنيوزيلندا، زار البلاد في أكتوبر 2016.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية، سابين حداد، ضمن تصريح لـ"إفي" إن تارانت "دخل كسائح لمدة تسعة أيام. تحققنا من اسمه وتاريخ ميلاده وجنسيته".

المصدر نفسه أضاف، ضمن التصريح، أن السلطات الاسرائيلية لا تعلم تفاصيل أخرى حول زيارته، لأنه لم يتم تسجيل أي حادثة له خلالها.

ووفقا للقناة الثالثة عشر بالتلفزيون الإسرائيلي فإن تارانت وصل يوم 25 أكتوبر 2016 إلى إسرائيل، وهبط إلى مطار "بن غوريون" قادما من تركيا، حيث خضع لاجراءات التفتيش المعتادة لدخول البلاد.

ويواجه تارانت، وهو يميني متطرف مناهض للمسلمين والمهاجرين يبلغ 28 عاما، اتهامات بتنفيذ أسوأ هجوم في تاريخ نيوزيلندا، ويعتقد بأنه خطط للعملية الإرهابية خلال عامين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ الاثنين 18 مارس 2019 - 15:53
شبيه بوش الإبن .......................
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2
2 - خليل الودنوني الاثنين 18 مارس 2019 - 16:01
تركيا معروف بالاغتيالات السرية والمافيا تهرب وهذا لا يخفى على اولي الألباب وما خرجات اردوغان الأخيرة الا ولها دلالا على شئ يخفيه هذا رجل الذي يستغل جراحات الأمة الإسلامية لمأربه انتخابية ولقد كشفت التحقيقات الأولية ان سفاح نيوزيلاند زار تركيا مرتين لمدة 47يوما وهذا ان دل إنما يدل على تورط تركيا في جرمتيين نيوزيلاند وتريخت الهولاندية لتغطيت عن الجريمة الأولى ولهو رأي العام الإسلامي لتغطيت احداث تريخت
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