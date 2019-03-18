24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان (5.00)

  2. الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء (5.00)

  3. ندوة دولية تناقش "الأمازيغية والحركات الاجتماعية" (5.00)

  4. ندوة تقارب دور اللغات الحية في إصلاح التعليم (5.00)

  5. انتخابات 2021 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | مضادات الاكتئاب ليست الخيار العلاجي الأوحد للأمراض النفسية

مضادات الاكتئاب ليست الخيار العلاجي الأوحد للأمراض النفسية

مضادات الاكتئاب ليست الخيار العلاجي الأوحد للأمراض النفسية
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 18 مارس 2019 - 18:30

قال البروفيسور توم بشور إن مضادات الاكتئاب ينبغي ألا تمثل الخيار الأوحد لعلاج هذا المرض النفسي، وإنما جزء مكملا للعلاج النفسي.

وأوضح الطبيب النفسي الألماني أنه يمكن مواجهة حالات الاكتئاب البسيطة بواسطة العلاج النفسي، في حين يمكن اللجوء إلى مضادات الاكتئاب في المراحل المرضية المتقدمة.

وأضاف بشور أن مضادات الاكتئاب تُستخدم في علاج الاكتئاب واضطرابات القلق والخوف والوسواس القهري؛ حيث إنها تعمل على زيادة تركيز بعض المواد في المخ مثل "سيروتونين" و" نورادرينالين"، ما يساعد على تحسين المزاج والشعور بالسعادة وتراجع مشاعر الحزن والكآبة.

وأشار البروفيسور الألماني إلى أن مضادات الاكتئاب لا تخلو من الآثار الجانبية؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بنزيف الدم، بالإضافة إلى جفاف الفم والصداع والدوار والغثيان والإسهال أو الإمساك. لذا لا يجوز تعاطيها دون إشراف الطبيب.

وأردف بشور أنه يمكن مواجهة الاكتئاب من خلال القواعد السلوكية المحددة وتنظيم الجدول اليومي بصورة واضحة، أي الاستيقاظ صباحا والتخطيط لبعض الأنشطة كممارسة الرياضة ومقابلة الأصدقاء. ومن المهم لعلاج الاكتئاب ألا يجلس المريض في غرفته المظلمة منعزلا عن العالم من حوله، مع مراعاة عدم إنجاز أنشطة الحياة اليومية ليلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - جزائري من سكيكدة الاثنين 18 مارس 2019 - 18:53
اللي وجد احسن من الصلاة بالخشوع في علاج الاكتئاب أخبرنا نشريوا هاذ العقاقير نسطر على الخشوع أثناء الصلاة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.