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كُتّاب وآراء
باحثة سويدية تصنع البلاستيك الحيوي من فضلات الفاكهة
تنكب باحثة في جامعة بوراس السويدية حاليا، كجزء من أطروحتها للدكتوراه، على إنتاج البلاستيك الحيوي من فضلات الفاكهة، وخاصة التفاح والبرتقال.
وأوضحت الباحثة فيرونيكا باتوري أنها فعلت ذلك باستخدام طريقتين، الأولى تتمثل في تحويل النفايات إلى سائل يجف إلى غشاء رقيق، ويمكن استخدامه كغذاء تغليف أو لإنشاء أكياس قمامة بدلا من استخدام البلاستيك القياسي لهذه الأغراض.
أما الطريقة الثانية فتستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء منتجات من النفايات.
ووفقا للباحثة، فإن العمليات "بسيطة" لتحويل فضلات الثمار بشكل مختلف قليلا، كما أنه يمكن دمجها.
ولا تزال هناك بعض المشكلات في المواد، التي تذوب في الماء على سبيل المثال، مما يعني أنه لا يمكن استخدامها حاليا لإنشاء كؤوس أو أكواب يمكن التخلص منها بيئيا.
وتأمل السيدة باتوري أن تكون المنتجات التي تستخدم طرقها متاحة للجمهور في غضون عشر سنوات.
وقالت في تصريح لوكالة "تي تي" للأنباء "أرغب في العثور على شركة يمكنها مساعدتي في تطوير المنتجات، ولكن في الوقت الحالي، ليس من المخطط الانتقال إلى المرحلة الثانية".
واستمرت الأبحاث على المواد التي يمكن أن تحل محل البلاستيك في عبوات يمكن التخلص منها لسنوات عديدة، لكن السيدة باتوري تلاحظ أن السمة الأصلية لعملها هي أنها تستخدم نفايات الطعام.
وقالت "هناك الكثير من الحديث عن الغذاء والوقود وإنتاج الغذاء والأراضي المزروعة، ومن وجهة النظر هذه، أعتقد أن المستقبل يكمن في المنتجات الحيوية المصنوعة من النفايات".