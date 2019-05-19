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الرئيسية | منوعات | بالفيديو .. أرنولد شوارزنيغر يتعرض لاعتداء في جنوب أفريقيا

بالفيديو .. أرنولد شوارزنيغر يتعرض لاعتداء في جنوب أفريقيا

بالفيديو .. أرنولد شوارزنيغر يتعرض لاعتداء في جنوب أفريقيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 19 ماي 2019 - 12:52

تعرض نجم "الأكشن" الأمريكي وحاكم ولاية كاليفورنيا سابقا أرنولد شوارزنيغر لضربة من الخلف، أمس السبت، خلال فعاليات في جنوب أفريقيا.

وأظهرت مقاطع فيديو خلال الفعاليات شوارزنيغر وهو يقف على قاعة تشهد منافسة قفز، وذلك قبل أن يتقدم رجل من ورائه ويقفز ويضربه في ظهره.

وتمكنت قوات الأمن سريعا من الإمساك بالرجل، الذي سُمع وهو يردد" ساعدوني، أنا أحتاج لسيارة لامبرغيني".

وكتب شوارزنيغر (71 عاما) تغريدة لاحقا قال فيها إنه لم يكن يعلم ما حدث في ذلك الوقت، وقال "أشكركم على قلقكم، ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق. لقد اعتقدت إنني تعرضت للتدافع بسبب الحشود، وهذا ما يحدث كثيرا".

وأضاف الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا: "لقد أدركت إنني تعرضت للركل عندما رأيت مقطع الفيديو مثل الجميع، أنا سعيد أن هذا الغبي لم يفسد الصورة التي كنت التقطتها مع المعجبين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ولد الحاج الأحد 19 ماي 2019 - 13:07
ههههه كاليك ارنولد ضننت ان أحدا دفعني بسبب تدافع . المهم الحمد لله على سلامتك. صراحة دوزنا معه أوقات زوينة فالافلام ديالو . أيام الكاسيط والفيديو . شكرا هسبريس
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19
2 - سكريتي 12 ساعة الأحد 19 ماي 2019 - 13:12
صاحب اكبر دراعين في تاريخ رياضة كمال الاجسام رغم تقدمه في السن 71 مزال يبدو رياضي ما شاء الله
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33
3 - بْادَرْ لَعْجينَة الأحد 19 ماي 2019 - 13:24
وا فينهُما بادرو وعضلاتو طاح بحال لبطانا نَمِر من لعجينة .
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-79
4 - ميرلا الأحد 19 ماي 2019 - 15:01
انه تصرف ارعن من نجم امريكي .. انت كنت تصور الفتاة من الخلف .. و هذا شيء غير مقبول .. لما تصور الفتاة من الخلف و ماذا اردت اضهاره من ذالك ؟؟؟الرجل كان قريبا منها و لاحظ انك تجاوزت حقك في اخذ صورة و من الممكن ان يكون من عائلتها و هذا ردة فعل طبيعية منه لاعتداءك على خصوصية جسد الاخرين .. و الفيديو يظهر تماما ما كنت تصور .
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-46
5 - جوابا على المتدخلين الأحد 19 ماي 2019 - 15:28
أولا هو لم يسقط كالبطانة كما زعمت ولا كان يصور مؤخرة الفتاة كما زعم متدخل آخر هو في الواحد والسبعين ويمتلك قوة لايمتلكها شاب في الثلاثين وضربة المهاجم ولو جاءت مفاجءة إلا أنها لم تسقطه بالمطلق وهذا دليل على أن الرجل يمتاز بلياقة بدنية راءعة.
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40
6 - رشيد الأحد 19 ماي 2019 - 15:43
إلى صاحب التعليق العجيب، ميرلا. لاحول ولاقوة إلا بالله، وكون تحشم......
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