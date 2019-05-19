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كُتّاب وآراء
بالفيديو .. أرنولد شوارزنيغر يتعرض لاعتداء في جنوب أفريقيا
تعرض نجم "الأكشن" الأمريكي وحاكم ولاية كاليفورنيا سابقا أرنولد شوارزنيغر لضربة من الخلف، أمس السبت، خلال فعاليات في جنوب أفريقيا.
وأظهرت مقاطع فيديو خلال الفعاليات شوارزنيغر وهو يقف على قاعة تشهد منافسة قفز، وذلك قبل أن يتقدم رجل من ورائه ويقفز ويضربه في ظهره.
وتمكنت قوات الأمن سريعا من الإمساك بالرجل، الذي سُمع وهو يردد" ساعدوني، أنا أحتاج لسيارة لامبرغيني".
وكتب شوارزنيغر (71 عاما) تغريدة لاحقا قال فيها إنه لم يكن يعلم ما حدث في ذلك الوقت، وقال "أشكركم على قلقكم، ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق. لقد اعتقدت إنني تعرضت للتدافع بسبب الحشود، وهذا ما يحدث كثيرا".
وأضاف الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا: "لقد أدركت إنني تعرضت للركل عندما رأيت مقطع الفيديو مثل الجميع، أنا سعيد أن هذا الغبي لم يفسد الصورة التي كنت التقطتها مع المعجبين".