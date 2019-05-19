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كُتّاب وآراء
فتوى جديدة مثيرة من الجزائر .. صوم شهر رمضان ليس إجباريا
أثار الباحث في التصوف والناقد للتراث الإسلامي سعيد جاب الخير جدلا واسعا بالجزائر إثر تصريحه على إحدى القنوات بأن "الصوم في رمضان ليس إجباريا".
جاب الخير الذي سبق أن أحدث زوبعة الصيف الماضي بتأكيده ضرورة اتخاذ القرآن في سياق وروده التاريخي، قال في حصة متلفزة إن "تعويض الصوم بالصدقة متاح بنص القرآن".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استنكر جزائريون تصريح جاب الخير، ومنهم من أيد فكرته بالدعوة إلى القراءة والتعمق في أصول الإسلام حتى "يرتقي الحوار بالمجتمع".
من الجزائريين كذلك من دعا صراحة إلى الاعتداء على الرجل، وهو الأمر الذي استغربه جاب الخير الذي أخذ صورا من بعض التهديدات التي طالته ونشرها على صفحته في فيسبوك، بعد أن مسحها أصحابها، يقول "لتكون دليلا على تورطهم في أذاه".
ومنهم من حاول الرد عليه بنشر فيديوهات لأئمة يردون على الرجل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
الله عز وجل بين مبيحات الافطار للمريض و المسافر و الحائض ... في سنة رسوله و جعل الامر واضحا وضوح الشمس فلو لم يكن الصوم فرضا لما جعله احد اركان الاسلام فلا تتعمقوا في الافكار و ترشدكم النفوس الى ان تقعو في الكفر
اذا أسقطت فرضا فلست بمسلم انتهى الكلام