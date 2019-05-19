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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | منوعات | فتوى جديدة مثيرة من الجزائر .. صوم شهر رمضان ليس إجباريا

فتوى جديدة مثيرة من الجزائر .. صوم شهر رمضان ليس إجباريا

فتوى جديدة مثيرة من الجزائر .. صوم شهر رمضان ليس إجباريا
هسبريس - متابعة
الأحد 19 ماي 2019 - 17:40

أثار الباحث في التصوف والناقد للتراث الإسلامي سعيد جاب الخير جدلا واسعا بالجزائر إثر تصريحه على إحدى القنوات بأن "الصوم في رمضان ليس إجباريا".

جاب الخير الذي سبق أن أحدث زوبعة الصيف الماضي بتأكيده ضرورة اتخاذ القرآن في سياق وروده التاريخي، قال في حصة متلفزة إن "تعويض الصوم بالصدقة متاح بنص القرآن".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استنكر جزائريون تصريح جاب الخير، ومنهم من أيد فكرته بالدعوة إلى القراءة والتعمق في أصول الإسلام حتى "يرتقي الحوار بالمجتمع".

من الجزائريين كذلك من دعا صراحة إلى الاعتداء على الرجل، وهو الأمر الذي استغربه جاب الخير الذي أخذ صورا من بعض التهديدات التي طالته ونشرها على صفحته في فيسبوك، بعد أن مسحها أصحابها، يقول "لتكون دليلا على تورطهم في أذاه".

ومنهم من حاول الرد عليه بنشر فيديوهات لأئمة يردون على الرجل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - karim الأحد 19 ماي 2019 - 17:52
الصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة اذا سقط الركن سقط كل شئ
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61
2 - انس الأحد 19 ماي 2019 - 17:52
و ماذا عن الكفارة لمن فطر متعمدا ؟
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31
3 - المتتبع الأحد 19 ماي 2019 - 17:53
الحقيقة انه هناك حرب على الاسلام انظروا ما هو واقع في تونس شهر رمضان ليس اجباريا والجزايريون هم اكبر جالية سياحية في تونس اذا لا عجب *من عاشر قوما اربعين يوما سار منهم*
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21
4 - عابر سبيل الأحد 19 ماي 2019 - 17:55
من الافضل الاسم الذي يناسب هذاالباحث على المشاكل .اسم جاب الشر ،كل من هب ودب منبني علمان يتكلم في الشرع .حسبنا الله ونعم الوكيل
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17
5 - مشاهد الأحد 19 ماي 2019 - 17:55
اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا.
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26
6 - najat الأحد 19 ماي 2019 - 17:55
عيش نهار تسماع خبار، هادشي لي نقدار نقول فهاد الحالة
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8
7 - فيصل الأحد 19 ماي 2019 - 17:57
سعيد جاب الشر لأننا لم نسمع منه خيرا
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14
8 - عبدو الأحد 19 ماي 2019 - 17:58
زدتو فيه، لعلمكم الإيمان بمجمله ليس إجباريا و بنص القرآن : "فمن شاء أن فليؤمن و من شاء فليكفر" و الذي يأمن مكر الله و مستعد لعقابه، أعاذنا الله و من أسلم وجهه لله مخلصا من العقاب، فليفعل ما بدا له و لا تزر وازرة وزر أخرى. و الله أعلم.
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9
9 - رضوان الأحد 19 ماي 2019 - 17:59
الظاهر هذ العصر تظهورت فيه كل الأشياء ...فظهور الزنادقة في الإفتاء وفي التسلط على الدين لدليل على أن هذا العصر عصر التافهيييييييييييين بامتياز. ..فكل متطفل وزنديق أصبح يبحث عن ضالته فالدين. ..لكن اللوم على الأنظمة العربية الحالية والسابقة التي خربت قيم الدين الحنيف فانتجت بذلك جيل منحط انحطاط تام في جميع المجالات.
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3
10 - اوس الأحد 19 ماي 2019 - 18:00
لا اضن انه جزائر ي قح ربما أصله حركي فلينشر تصوفه في ماكدونيا الجديدة هناك يوجد بنو جلدته
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0
11 - .نقطة. الأحد 19 ماي 2019 - 18:04
لا يصوم العبد للناس بل يصوم لربه
الله عز وجل بين مبيحات الافطار للمريض و المسافر و الحائض ... في سنة رسوله و جعل الامر واضحا وضوح الشمس فلو لم يكن الصوم فرضا لما جعله احد اركان الاسلام فلا تتعمقوا في الافكار و ترشدكم النفوس الى ان تقعو في الكفر
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6
12 - علاء الأحد 19 ماي 2019 - 18:06
بني الاسلام على خمس
اذا أسقطت فرضا فلست بمسلم انتهى الكلام
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4
13 - سعيد الأحد 19 ماي 2019 - 18:07
هدا ليس بجاب الخير هدا جاب الشر لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
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2
14 - وطني الأحد 19 ماي 2019 - 18:09
اسم على غير مسمى "ليس سعيد جاب الخير"بل "شقي جاب الشر"
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5
15 - Adam الأحد 19 ماي 2019 - 18:20
الله سبحانه خلق الجنة و خلق النار و لكم الاختيار. قال سبحانه هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لا تنسوا الجزائر تعيش أزمة سياسية لا يعلم بنتائجها إلا الله وسيضطر الجيش إلى لفت انتباه الشعب عن الحراك بجميع الوسائل حتى لو كان عن طريق تحريف الدين.
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0
16 - عتيقة الأحد 19 ماي 2019 - 18:26
إنهم يستندون إلى حاكم تلك البلدان التي تصدر منها هذه الفتاوي فهذا استغل فراغ كرسي الحكم في الجزائر وفي مصر هناك السيسي الذي هو أصلا يحارب الاسلاميين وفي تونس القايد السبتي الذي انكر مرجعية تونس الإسلامية مثل هؤلاء الحكام هم من يرعون مثل هكذا مفتون وهم بالنسبة لهم جنود مجندين للقضاء على ما تبقى من الاسلام
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17 - كونيتو الأحد 19 ماي 2019 - 18:27
الى الاخوة المعلقين.هناك اناس مدفوعين دفعا لضرب الاسلام في العمق والصميم فالاسلام عندنا في المغرب لاتمثله العدالة والتنمية.فكل ماعمله الحزب في الشعب ليس من الاسلام في شيء.تماما كفتوى هدا المفتري على الدين
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18 - الحسين ب الأحد 19 ماي 2019 - 18:30
هدي غي باش اغيرو من مصار المطالبة بالتغير الجدري
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19 - laila sa الأحد 19 ماي 2019 - 18:33
اعتقد ان هذا السيد يجب إعادة النظر في اسمه من جديد فهو يستحق تسميته بجاب الشر. ه ه ههههه
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20 - عاشق المغرب الأحد 19 ماي 2019 - 18:41
ولماذا تستغربون يا إخوتي ؟؟!! هل نسيتم حديث الحبيب المصطفى عن السنوات الخداعات وعن الرويبضة..نحن فعلا نعيش هذه السنوات..وأسوأ ما في الأمر أن الأسوأ لم يأت بعد..مازال تشوفو العجب..
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21 - عبد الله. الأحد 19 ماي 2019 - 18:43
صدق ابو بكر الصديق الذي قال : اي ارض تقلني واي سماء تظلني ان قلت في كتاب الله ما لا اعلم, مثل هؤلاء من يدفعون الشباب الى ردة فعل قد تصل في بعض الاحيان الى دعوات متطرفة. البعض هداهم الله ليس لهم شغل سوى اشغال الناس بمسائل معروفة بالدين من الضرورة قد حسم فيها الشرع الحكيم منذ اكثر من 14 قرن.
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22 - الحسين الأحد 19 ماي 2019 - 18:49
بسبب جهل الأمة الإسلامية في بلادنا لا يستطيعون أن يفرقو بين الرأي والفتوى ...اخواني هذه ليست فتوى الفتوى الإسلامية المعتبرة هي التي تصدرها مؤسسات ومجامع فقهية اللهم علمنا ما ينفعنا
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23 - مضاد الأحد 19 ماي 2019 - 18:52
هذا تعيس جاب الشر وليس(سعيد جاب الخير).. ينكر وجوب صيام رمضان.وهو الركن الرابع اي ندل هذا
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24 - فتوى الأحد 19 ماي 2019 - 18:54
ليست فتوى إتقو الله ! لي قال شي هدرة ترجع فتوى !!
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25 - rachid63 الأحد 19 ماي 2019 - 18:55
ولي قرا جورنال فحياتو يبدأ بالفتاوى:هادي حرام هادي حلال هادي مكروهة.ومالكم مضاربين عا مع دينكم.وهادشي را تكلمو فيه الفطاحلة والجهابدة ديال الفلسفة والفكر ووووووو تجي نتا قاري جورنال فحياتك
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26 - صالح صالح الأحد 19 ماي 2019 - 19:11
هذا اسمه : جاب الشر. وليس جاب الخير. وحاشا لله أن يأتي من وراء أمثال هؤلاء المأجورين على الدين اﻻسﻻمي الذي أصبحت تؤطر له مدارس مأجورة من أجل النيل منه من أبناء جلدته والذين يدعون أنهم مسلمون مثل مدرسة خالد الجندي وعلي جمعة وأحمد شاهين وغيرهم من الوجوه التي ظهرت أخيرا ومن ضمنها هذا الشبه المثقف. جاب الشر. لكن يسالوا من سبقهم لهذا فما حصدوا اﻻ خيبة أملهم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم.
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27 - الياس الأحد 19 ماي 2019 - 19:11
قال تعالى. والذين يطيقونه طعام مسكين ومن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم.... هد خونا اعتمد على هذه الآية لكن معندوش علم بأن سورة نزلات بعدها فيها أمر بالصيام قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فاليصمه والله اعلم
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