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الرئيسية | منوعات | اصفرار الجلد والبول الداكن .. ماذا تعرف عن التهاب الكبد؟

اصفرار الجلد والبول الداكن .. ماذا تعرف عن التهاب الكبد؟

اصفرار الجلد والبول الداكن .. ماذا تعرف عن التهاب الكبد؟
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 20 ماي 2019 - 16:53

قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن التهاب الكبد B هو مرض معد يسببه فيروس التهاب الكبد، ما يسبب التهابات حادة ومزمنة.

وأوضح المعهد الألماني أن العدوى بالتهاب الكبد B تنتقل نتيجة التعرض للدم الملوث بهذا الفيروس أو سوائل الجسم، التي تحتوي على الدم الملوث. وتشمل الأشكال الممكنة لانتقال الفيروس: الاتصال الجنسي ونقل الدم أو نقل أحد مواد الدم وإعادة استخدام الإبر الملوثة، كما يمكن أن تنتقل العدوى عموديا من الأم إلى الطفل أثناء الولادة.

وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب الكبد B في اصفرار الجلد والبول الداكن، بالإضافة إلى الحمى الخفيفة وآلام البطن والغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية واعتلال الصحة العامة.

وأشار المعهد إلى أن التهاب الكبد B عادة ما يشفى من تلقاء نفسه وبدون عواقب طويلة الأجل، في حين قد يتخذ لدى البعض مسارا مزمنا ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد.

ويمكن الوقاية من التهاب الكبد B من خلال تلقي اللقاح المخصص له، وينطبق ذلك على الأشخاص المعرضين للإصابة به، كأطفال الأمهات المصابات به والأشخاص المخالطين للمرضى المصابين به.

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