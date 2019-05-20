ملايين الأشخاص يفضلون الحلقة الأخيرة لـGame Of Thrones‎ على العمل

هسبريس ـ مُتابعة

مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل Game Of Thrones، الذي حاز على شهرة كبيرة، من المتوقع أن يمتد حداد الأميركيين على مسلسلهم المفضل إلى عملهم.

حيث أشارت دراسة إلى أن أكثر من 4.9 ملايين أمريكي لن يذهبوا إلى العمل بعد عرض الحلقة، مستعملين إما إجازاتهم المرضية أو حتى أيام إجازاتهم السنوية.

إضافةً لذلك، هناك حوالي 5.8 ملايين عامل أميركي لم يذهبوا إلى عملهم كي يتمكنوا مشاهدة الحلقة؛ مستعملين نفس الأعذار.

الحلقة تظهر "من سيجلس على العرش الحديدي" وتؤثر على أداء أكثر من 27 مليون عامل أمريكي، حيث الغياب يلازم 10.7 ملايين من الأشخاص عن مناصبهم، بينما التأخر عن العمل يهم حوالي 2.9 ملايين شخص، وأكثر من 3.4 ملايين يدفعون إلى الاشتغال من المنازل، وملايين من الناس إنتاجيتهم تقلصت.

يذكر أن حوالي 20 مليون موظف أمريكي قالوا أن المسلسل قد أثر على أدائهم منذ بداية عرض الحلقة الأولى من الموسم الأخير، في 14 ابريل الماضي، بينما 4.4 ملايين موظف قالوا أنهم لم يذهبوا للعمل بالفعل ليوم واحد، على الأقل، لهذا السبب.