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الرئيسية | منوعات | ملايين الأشخاص يفضلون الحلقة الأخيرة لـGame Of Thrones‎ على العمل

ملايين الأشخاص يفضلون الحلقة الأخيرة لـGame Of Thrones‎ على العمل

ملايين الأشخاص يفضلون الحلقة الأخيرة لـGame Of Thrones‎ على العمل
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 20 ماي 2019 - 13:45

مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل Game Of Thrones، الذي حاز على شهرة كبيرة، من المتوقع أن يمتد حداد الأميركيين على مسلسلهم المفضل إلى عملهم.

حيث أشارت دراسة إلى أن أكثر من 4.9 ملايين أمريكي لن يذهبوا إلى العمل بعد عرض الحلقة، مستعملين إما إجازاتهم المرضية أو حتى أيام إجازاتهم السنوية.

إضافةً لذلك، هناك حوالي 5.8 ملايين عامل أميركي لم يذهبوا إلى عملهم كي يتمكنوا مشاهدة الحلقة؛ مستعملين نفس الأعذار.

الحلقة تظهر "من سيجلس على العرش الحديدي" وتؤثر على أداء أكثر من 27 مليون عامل أمريكي، حيث الغياب يلازم 10.7 ملايين من الأشخاص عن مناصبهم، بينما التأخر عن العمل يهم حوالي 2.9 ملايين شخص، وأكثر من 3.4 ملايين يدفعون إلى الاشتغال من المنازل، وملايين من الناس إنتاجيتهم تقلصت.

يذكر أن حوالي 20 مليون موظف أمريكي قالوا أن المسلسل قد أثر على أدائهم منذ بداية عرض الحلقة الأولى من الموسم الأخير، في 14 ابريل الماضي، بينما 4.4 ملايين موظف قالوا أنهم لم يذهبوا للعمل بالفعل ليوم واحد، على الأقل، لهذا السبب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الشبعة الاثنين 20 ماي 2019 - 14:09
تلكم نسيمها في المغرب بالشبعة. الكرش الا شبعات كتقول للراس غني.
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2 - mohamed الاثنين 20 ماي 2019 - 14:22
مسلسل رائع تم عرض الحلقة الاخيرة لبارحة على الانترنيت وقمت لتحميله واشاهدها في الليل ...مسللسل جميل وما يعاب عليه من وجهة نظرا هو بعض المشاهد الاباحية التي كان يجب حدفها خصوصا خلال المواسم الاولى.
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-6
3 - متتبع للمسلسل الاثنين 20 ماي 2019 - 14:29
المسلسل كان مشوق للغاية في مواسمه الأولى ولكن الموسم الأخير كان مستواه جد متدني
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2
4 - مشاهد الاثنين 20 ماي 2019 - 16:24
مسلسل رصدة له إمكانات كبيرة من ناحية الاخراج وكدالك من ناحية الحبكة و المحتوى صراحة أفضل تتبع المسلسلات الاجنبية لما تقدمه من فرجة ممتعة على قنواتنا المغربية الرديئة
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