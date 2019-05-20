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الرئيسية | منوعات | إخلاء برج إيفل بباريس بعد تسلق رجل للمزار الشهير

إخلاء برج إيفل بباريس بعد تسلق رجل للمزار الشهير

إخلاء برج إيفل بباريس بعد تسلق رجل للمزار الشهير
هسبريس - رويترز
الاثنين 20 ماي 2019 - 20:25

قالت شرطة باريس والشركة المشغلة لبرج إيفل إنه تم إخلاء البرج وإغلاق الشوارع المحيطة به اليوم الاثنين بعد رصد رجل يتسلق القسم العلوي من المزار الواقع بقلب العاصمة الفرنسية.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة إن فريقا متخصصا من رجال الإطفاء في الموقع في الوقت الراهن.

وقالت متحدثة باسم الشركة المشغلة للبرج في تصريح لرويترز "إن الرجل دخل البرج بشكل طبيعي وبدأ في تسلقه بمجرد دخوله الطابق الثاني".

وقالت الشركة في بيان على تويتر إن البرج، وهو أحد أشهر المعالم في العالم، سيظل مغلقا لحين إشعار آخر.

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