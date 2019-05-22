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كُتّاب وآراء
دراسة: مواليد السبعينيات يضطرون لمضاعفة مدخراتهم من أجل التقاعد
كشفت دراسة حديثة أن مواليد سبعينيات القرن الماضي يضطرون إلى ادخار أموال أكثر من الأجيال الأكبر سنا من أجل التقاعد.
وأظهرت الدراسة أنه بينما يدخر مواليد عام 1960نحو 2.1% من دخله من أجل التقاعد، يضطر مواليد عام 1975 إلى ادخار نحو 4.4% من دخلهم لسد الفجوة في المعاشات، والتي ترجع إلى خفض مستوى التقاعد.
ويُقصد بمستوى التقاعد نسبة المعاش القياسي من متوسط الدخل الحالي.
وبحسب البيانات، فإن الحاجة الملحة لزيادة الادخار ناتجة عن انخفاض مستوى التقاعد وارتفاع متوسط العمر المتوقع، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في الفوائد.
وطالب الاتحاد العام لشركات التأمين الألمانية، الذي كلف معهد "بروجنوز" بإجراء الدراسة، بتعزيز الدعم الحكومي للتأمين الخاص.