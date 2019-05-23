24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لاجئون في وطننا إلى إشعار آخر
- زيارة ملكية مرتقبة للمحمدية تستنفر مسؤولين بسبب مشاريع متعثرة
- قراءة في تقرير البنك الدولي
- نشر ثقافة الخط العربي
- "نواكشوط الكتابة".. تلك البئر الخضراء
الحافي يقدّم شهادات تصنيف مواقع جديدة في "رامسار" الإيكولوجية (5.00)
- هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني - (113)
- مشاريع عملاقة .. "برج محمد السادس" أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا - (90)
- فعاليات تتهم قرار" النواب" بشأن أمازيغية الأوراق المالية بالعنصرية - (79)
- الخلفي: التغطية الصحية للوالدين تعزز القدرة الشرائية لمليون موظف - (78)
- استطلاع: قراء هسبريس يثمّنون أداء لقجع على رأس جامعة الكرة - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لصان يسرقان ماسة قيمتها 45 مليون أورو بفندق في باريس
قام رجلان بسرقة قطعة من الألماس تصل قيمتها لما يقرب من 45 مليون أورو، من مالكتها التي ذهبت لفندق راق في باريس.
وتظاهر الرجلان بأنهما خبراء أحجار كريمة وذهبا للفندق الذي كانت به الضحية من أجل فحص ماستها.
وأوضحت نيابة باريس الخميس أنها بدأت تحقيقا بشأن عملية السرقة التي وقعت الاثنين في فندق يقع بالدائرة الثمانية بالعاصمة الفرنسية على بعد مسافة قريبة من شارع الشانزيليزيه.
وكانت الضحية، وهي من غينيا، لديها موعد مساء الاثنين الماضي في فندق "فارفيك" من أجل تقييم لماسة وزنها 43.5 قيراط.
وكان الرجلان والسيدة يتحدثون في حانة بالفندق وقام أحدهما بفحص الماس قبل أن يعيدها إلى الضحية.
وعلى الرغم من ذلك، أدركت السيدة بعدها بيومين أن الرجل قام بتبديل الماسة بأخرى مزيفة، فتوجهت لإبلاغ الشرطة.
ويتركز عمل المحققون حاليا على التحقق من رواية صاحبة البلاغ أولا وعليه تتبع الخيوط ومحاولة العثور على اللصين.