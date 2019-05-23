24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3505:1812:2916:0919:3221:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لاجئون في وطننا إلى إشعار آخر (5.00)

  2. الحافي يقدّم شهادات تصنيف مواقع جديدة في "رامسار" الإيكولوجية (5.00)

  3. مصدر أمني يكشف جديد قضية الراضي والشرطي (5.00)

  4. التراويح من المسجد الأقصى (5.00)

  5. ‪شاب ينتحر في ظروف غامضة ضواحي شفشاون‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | لصان يسرقان ماسة قيمتها 45 مليون أورو بفندق في باريس

لصان يسرقان ماسة قيمتها 45 مليون أورو بفندق في باريس

لصان يسرقان ماسة قيمتها 45 مليون أورو بفندق في باريس
هسبريس – إفي
الخميس 23 ماي 2019 - 22:30

قام رجلان بسرقة قطعة من الألماس تصل قيمتها لما يقرب من 45 مليون أورو، من مالكتها التي ذهبت لفندق راق في باريس.

وتظاهر الرجلان بأنهما خبراء أحجار كريمة وذهبا للفندق الذي كانت به الضحية من أجل فحص ماستها.

وأوضحت نيابة باريس الخميس أنها بدأت تحقيقا بشأن عملية السرقة التي وقعت الاثنين في فندق يقع بالدائرة الثمانية بالعاصمة الفرنسية على بعد مسافة قريبة من شارع الشانزيليزيه.

وكانت الضحية، وهي من غينيا، لديها موعد مساء الاثنين الماضي في فندق "فارفيك" من أجل تقييم لماسة وزنها 43.5 قيراط.

وكان الرجلان والسيدة يتحدثون في حانة بالفندق وقام أحدهما بفحص الماس قبل أن يعيدها إلى الضحية.

وعلى الرغم من ذلك، أدركت السيدة بعدها بيومين أن الرجل قام بتبديل الماسة بأخرى مزيفة، فتوجهت لإبلاغ الشرطة.

ويتركز عمل المحققون حاليا على التحقق من رواية صاحبة البلاغ أولا وعليه تتبع الخيوط ومحاولة العثور على اللصين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.