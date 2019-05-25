تايلاند تفرض ثلاثة دولارات على كل سائح بحلول نهاية العام

هسبريس – د.ب.أ

صرح مسؤول بوزارة السياحة في تايلاند، أن الحكومة تعتزم فرض رسوم بقيمة 100 باهت (ثلاث دولارات) على كل سائح يزور البلاد بحلول نهاية العام الجاري، لتغطية تكلفة التأمين الصحي على السائحين.

وقال تشوته تراشو الأمين العام الدائم بوزارة السياحة للصحفيين إن الإجراء الجديد والمتوقع أن يسري في غضون ستة أشهر ضروري، ولن يكون له أثر سلبي على صناعة السياحة المزدهرة في البلاد.

ومنذ عام 2017، تدرس حكومة تايلاند جعل التأمين الصحي الزاميا على جميع زوار البلاد، حيث أن معظمهم لا يخضعون للتأمين الصحي، ويكبدون المستشفيات التايلاندية قرابة 300 مليون باهت (4ر9 مليون دولار) سنويا مقابل تكلفة علاجهم.

وأعلنت وزارة السياحة الأسبوع الماضي جعل التأمين الصحي إلزاميا بالنسبة للسكان الأجانب الذي تبلغ أعمارهم خمسين عاما أو أكثر، والذين يتقدمون بطلب لتجديد تأشيرات الإقامة الخاصة بهم لمدة عام.

ويرتفع عدد السائحين إلى دول جنوب شرق آسيا سنويا، وقد سجلوا العام الماضي عددا قياسيا بلغ 38 مليون سائح، ومن المتوقع أن يرتفع العدد العام الحالي إلى 41 مليون سائح.