24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سرحان يفتح "علبة خلود الإنسان".. عبقرية السوق وحُب الامتلاك (5.00)

  2. قصة سجينة مع القرآن .. عندما تفيض الزنزانة بالخشوع والإيمان (5.00)

  3. عصير المزاح -18 -: لماذا تغشّون؟ .. هذا ما وجدنا عليه آباءنا (5.00)

  4. بوصوف يستحضر مسار شخصيات مغربية تاريخية .. الشريف الإدريسي‎ (5.00)

  5. البيانات المفتوحة تبوئ المغرب صدارة شمال إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | تايلاند تفرض ثلاثة دولارات على كل سائح بحلول نهاية العام

تايلاند تفرض ثلاثة دولارات على كل سائح بحلول نهاية العام

تايلاند تفرض ثلاثة دولارات على كل سائح بحلول نهاية العام
هسبريس – د.ب.أ
الجمعة 24 ماي 2019 - 22:29

صرح مسؤول بوزارة السياحة في تايلاند، أن الحكومة تعتزم فرض رسوم بقيمة 100 باهت (ثلاث دولارات) على كل سائح يزور البلاد بحلول نهاية العام الجاري، لتغطية تكلفة التأمين الصحي على السائحين.

وقال تشوته تراشو الأمين العام الدائم بوزارة السياحة للصحفيين إن الإجراء الجديد والمتوقع أن يسري في غضون ستة أشهر ضروري، ولن يكون له أثر سلبي على صناعة السياحة المزدهرة في البلاد.

ومنذ عام 2017، تدرس حكومة تايلاند جعل التأمين الصحي الزاميا على جميع زوار البلاد، حيث أن معظمهم لا يخضعون للتأمين الصحي، ويكبدون المستشفيات التايلاندية قرابة 300 مليون باهت (4ر9 مليون دولار) سنويا مقابل تكلفة علاجهم.

وأعلنت وزارة السياحة الأسبوع الماضي جعل التأمين الصحي إلزاميا بالنسبة للسكان الأجانب الذي تبلغ أعمارهم خمسين عاما أو أكثر، والذين يتقدمون بطلب لتجديد تأشيرات الإقامة الخاصة بهم لمدة عام.

ويرتفع عدد السائحين إلى دول جنوب شرق آسيا سنويا، وقد سجلوا العام الماضي عددا قياسيا بلغ 38 مليون سائح، ومن المتوقع أن يرتفع العدد العام الحالي إلى 41 مليون سائح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.