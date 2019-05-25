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رئيس جنوب إفريقيا السابق يبيع القبعات والجوارب لسداد نفقات المحامين

رئيس جنوب إفريقيا السابق يبيع القبعات والجوارب لسداد نفقات المحامين
هسبريس - إفي
السبت 25 ماي 2019 - 22:20

قال رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما (تولى المنصب بين عامي 2009 و2018) أنه مضطر لبيع "قبعات وجوارب" كي يتمكن من سداد النفقات القانونية لقضية الفساد التي يحاكم على ذمتها، بينما ينظر القضاء طلب هيئة الدفاع بإسقاط التهم الموجهة إليه.

وقال زوما: "علي أن أبيع قبعات وجوارب لسداد النفقات القانونية. لا يريدون أن يكون لدي محامون، إنهم يضغطون علي، ولكنني لن أبكي، ولا أخشى شيئا"، وذلك أمام انصاره الذين احتشدوا لدعمه أمام المحكمة في بيترماريتزبرج، بمقاطعة كوازولو ناتال، شرقي جنوب أفريقيا.

وتابع زوما: "يقولون إنني فاسد، ولكن حتى الآن لم يتمكن أحد من إظهار ما سرقته"، وفقا لما نقلته بوابة (Eyewitness News) الإخبارية.

أدلى زوما بأقواله في نهاية جلسات قضائية عقدت الأسبوع المنصرم للنظر في طلب قدم من هيئة الدفاع لإسقاط التهم عنه ووقف ملاحقته قضائيا.

وخلال هذه الجلسات استمعت المحكمة إلى حجج مختلف الأطراف، ولكنها قررت في النهاية تأجيل إصدار الحكم، دون أن تحدد تاريخا لذلك.

ويواجه زوما اتهامات بالفساد وغسل الأموال والاحتيال بسبب سلسلة من الرشاوى المزعومة في عمليات على صلة بصفقة أسلحة أبرمت مع شركة "تاليس" في اواخر عقد تسعينيات القرن الماضي، عندما كان زوما يشغل منصب نائب الرئيس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وحدوي حتى النخاع السبت 25 ماي 2019 - 22:32
من يحفر حفرا للمغرب من خلال مشاكسة وحدته الترابية المشروعة قد يبيع حتى ملابسه الداخلية ....الايام بيننا .. يمهل ولا يهمل...
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