24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:49
|06:31
|13:39
|17:18
|20:37
|22:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكتاني يحظى بوسام رئاسي رفيع في الكوت ديفوار
- علوية صبح في بيت ياسين
- وفرة إنتاج الصيد البحري تُنعش عرض الأسماك بالأسواق الوطنية
- رصيف الصحافة: المغرب يقتني معدات عسكرية بـ 325 مليون دولار
- قطار فاس-مراكش ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات
بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة (5.00)
الديالمي: المغاربة يعيشون ثورة جنسية .. والجمعيات النسائية خجولة (5.00)
- "شتائم بنكيران" تُغضب العثماني .. وأزمة جديدة تلوح في أفق الأغلبية - (97)
- فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال - (80)
- الشيخ حماد القباج: "فرنسة التعليم" خيانة للأسلاف - (70)
- الديالمي: المغاربة يعيشون ثورة جنسية .. والجمعيات النسائية خجولة - (55)
- الحكومة تتفاءل بالسنوات القادمة لتحقيق أعلى نسب النمو الاقتصادي - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
داء "الفراشة".. مرض وراثي يحدث بسبب خلل جيني
قال الدكتور كريستوف ليبيش إن بعض الأطفال يكون جلدهم حساسا للغاية لدرجة أنه يتمزق بمجرد ملامسته فيما يعرف طبيا "بانحلال البشرة الفقاعي" “Epidermolysis bullosa”.
وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن "انحلال البشرة الفقاعي" يعرف أيضا باسم مرض "الفراشة"؛ نظرا لأن الجلد يكون ضعيفا وهشا كجناح الفراشة، مشيرا إلى أنه عبارة عن مرض وراثي يحدث بسبب خلل جيني.`
وبسبب هذا الخلل الجيني يكون هناك نقص في الروابط الدقيقة بين طبقة الجلد الخارجية (البشرة) والطبقة الواقعة تحتها (الأدمة)، ما يؤدي إلى حدوث احتكاك بينهما، ومن ثم ظهور بثور ونشوء جروح مفتوحة والشعور بآلام مع أدنى تلامس كالمصافحة باليد.
وأشار ليبيش إلى أن انحلال البشرة الفقاعي يُحيل حياة الطفل وأسرته إلى جحيم؛ حيث يتعذر على الطفل ممارسة حياته بشكل طبيعي بسبب هشاشة جلده وارتفاع خطر الإصابة بجروح، بينما يتعين على الأهل تقديم رعاية فائقة لطفلهم على مدار اليوم.
وأردف الطبيب الألماني أن انحلال البشرة الفقاعي لا يمكن الشفاء منه، لافتا إلى أن العلاج الجيني، الذي لا يزال في مرحلة التطوير، يمثل أملا للأطفال "الفراشات".
ويمكن تخفيف متاعب هذا المرض الخطير من خلال مراهم الجروح والضمادات، بالإضافة إلى مسكنات الألم.