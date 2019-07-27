24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:51
|06:32
|13:39
|17:18
|20:37
|22:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مشاريع تنموية ترى النور بجماعات إقليم كلميم
- صنّاع يستبدلون الأفران التقليدية بأخرى غازية
- المداخيل الجبائية للدولة تبلغ 108 مليارات درهم
- بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة
- حجاج مغاربة بالمدينة المنورة
بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة (5.00)
- "شتائم بنكيران" تُغضب العثماني .. وأزمة جديدة تلوح في أفق الأغلبية - (103)
- فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال - (90)
- الديالمي: المغاربة يعيشون ثورة جنسية .. والجمعيات النسائية خجولة - (65)
- الداودي: المغرب اقترب من حافة الإفلاس .. و"بيجيدي" أنقذ البلاد - (63)
- الحكومة تتفاءل بالسنوات القادمة لتحقيق أعلى نسب النمو الاقتصادي - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسلحون يسرقون ذهبا ومعادن نفيسة بقيمة 40 مليون دولار
قالت الشرطة إن رجالا مسلحين سرقوا ذهبا ومعادن نفيسة أخرى بقيمة 40 مليون دولار من صالة شحن في أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما وأخذوا اثنين من العاملين بالمطار رهينتين.
ووصل المشتبه بهم إلى مطار جواروليوس، في ساو باولو، في شاحنة صغيرة سوداء تحمل شعارات تشبه شعارات الشرطة الاتحادية البرازيلية؛ وفقا للقطات من كاميرات المراقبة.
وغادر أربعة رجال ملثمين العربة، وكان واحد منهم على الأقل يحمل بندقية ،وواجهوا العمال في المطار ثم بدأوا في تحميل العربة بالبضائع.
وقال تقرير للشرطة إن اللصوص غادروا حاملين 750 كيلوغراما من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، بعد أن أخذوا اثنين من عمال المطار رهينتين، ولا يزالون طلقاء.
وقالت متحدثة باسم المطار إن أحدا لم يُصب بسوء جراء الهجوم، ولكنها لم تعلق على مسألة الرهائن.