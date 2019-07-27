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الرئيسية | منوعات | مسلحون يسرقون ذهبا ومعادن نفيسة‭ ‬بقيمة 40 مليون دولار

مسلحون يسرقون ذهبا ومعادن نفيسة‭ ‬بقيمة 40 مليون دولار

مسلحون يسرقون ذهبا ومعادن نفيسة‭ ‬بقيمة 40 مليون دولار
هسبريس - رويترز
السبت 27 يوليوز 2019 - 00:24

قالت الشرطة إن رجالا مسلحين سرقوا ذهبا ومعادن نفيسة أخرى بقيمة 40 مليون دولار من صالة شحن في أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما وأخذوا اثنين من العاملين بالمطار رهينتين.

ووصل المشتبه بهم إلى مطار جواروليوس، في ساو باولو، في شاحنة صغيرة سوداء تحمل شعارات تشبه شعارات الشرطة الاتحادية البرازيلية؛ وفقا للقطات من كاميرات المراقبة.

وغادر أربعة رجال ملثمين العربة، وكان واحد منهم على الأقل يحمل بندقية ،وواجهوا العمال في المطار ثم بدأوا في تحميل العربة بالبضائع.

وقال تقرير للشرطة إن اللصوص غادروا حاملين 750 كيلوغراما من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، بعد أن أخذوا اثنين من عمال المطار رهينتين، ولا يزالون طلقاء.

وقالت متحدثة باسم المطار إن أحدا لم يُصب بسوء جراء الهجوم، ولكنها لم تعلق على مسألة الرهائن.

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