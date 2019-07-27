صادم .. العثور على جثث 25 رضيعا في أكياس بلاستيكية

هسبريس - د.ب.أ

عثرت سلطات كوت ديفوار، السبت، على جثث 25 رضيعا في إحدى المقابر، بمدينة "غاغنوا" شمال غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية في المدينة، أن الشرطة شرعت بعملية البحث في المقبرة، مباشرة بعد تلقيها إخبارا بذلك، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضافت المصادر أن جثث الرضّع وُجدت متعفنة في أكياس بلاستيكية، وأن الجهات المعنية فتحت تحقيقا حول الموضوع.

وأشارت إلى احتمالية وقوف عصابات الاتجار بالبشر وراء الحادث، أو أن الرضع سقطوا ضحية "معتقدات خرافية".