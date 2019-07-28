24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. كوكب بوعياش (5.00)

  2. جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)

  3. المغاربة أول شعب استهلك المحار في تاريخ البشرية (5.00)

  4. أرشيف المغرب والعيش المشترك.. (5.00)

  5. "الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | وفاة توأمين بسبب الحر بعد أن نسيهما والدهما في السيارة 8 ساعات‎

وفاة توأمين بسبب الحر بعد أن نسيهما والدهما في السيارة 8 ساعات‎

وفاة توأمين بسبب الحر بعد أن نسيهما والدهما في السيارة 8 ساعات‎
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 28 يوليوز 2019 - 07:08

نقلت صحيفة ديلي نيوز عن السلطات أن طفلين صغيرين توفيا أول أمس الجمعة داخل سيارة في أجواء شديدة الحرارة بحي برونكس بعد أن نسيهما والدهما في المقعد الخلفي وتوجه إلى العمل.

وقالت ديلي نيوز نقلا عن الشرطة إن التوأمين وهما أخ وأخت بقيا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا مقيدين في مقاعد السيارة وهي من طراز هوندا.

وأوردت الصحيفة أنه عندما غادر الأب البالغ من العمر 37 عاما عمله في المركز الطبي لإدارة المحاربين القدامى في كينجزبريدج، قطع مسافة قصيرة ثم أدرك ما فعله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.