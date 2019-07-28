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وفاة توأمين بسبب الحر بعد أن نسيهما والدهما في السيارة 8 ساعات
الأحد 28 يوليوز 2019 - 07:08
نقلت صحيفة ديلي نيوز عن السلطات أن طفلين صغيرين توفيا أول أمس الجمعة داخل سيارة في أجواء شديدة الحرارة بحي برونكس بعد أن نسيهما والدهما في المقعد الخلفي وتوجه إلى العمل.
وقالت ديلي نيوز نقلا عن الشرطة إن التوأمين وهما أخ وأخت بقيا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا مقيدين في مقاعد السيارة وهي من طراز هوندا.
وأوردت الصحيفة أنه عندما غادر الأب البالغ من العمر 37 عاما عمله في المركز الطبي لإدارة المحاربين القدامى في كينجزبريدج، قطع مسافة قصيرة ثم أدرك ما فعله.