هكذا تتجنب تخثر الدم في السيقان خلال الجلوس طويلا أثناء السفر

هسبريس - د.ب.أ

حذرت الرابطة الاتحادية للاستشارات الصحية من أن الجلوس طويلا أثناء السفر يرفع خطر الإصابة بتخثر الدم في السيقان؛ حيث تتسبب قلة الحركة لمدة طويلة في تجلط الدم بالسيقان وانسداد الأوردة، مشيرة إلى أن بعض كتل الدم قد تصل الرئة مسببة الإصابة بجلطة الرئة، التي تهدد الحياة.

وأضافت الرابطة الألمانية أن هذا الخطر يهدد بصفة خاصة مرضى القلب والدوالي والأشخاص، الذين يميلون بشكل عام إلى تجلط الدم، وكذلك الأشخاص، الذين أصيبوا من قبل بجلطة في الساق أو جلطة في الرئة.

لذا ينبغي على هؤلاء الأشخاص استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة أو قبل الرحلات الطويلة بالسيارة لمعرفة ما إذا كان من الضروري ارتداء جوارب ضاغطة أو أخذ حقن معينة.

وللوقاية من تخثر الدم أثناء السفر ينبغي النهوض من وقت لآخر والمشي لتحريك الدم في السيقان مع مراعاة ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل كالماء وشاي الأعشاب والعصائر المخففة.