24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:33
|13:39
|17:18
|20:36
|22:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوجدي بمهرجان الشواطئ
- "فوسبوكراع" تحتفي بالمستفيدين من منح دراسية
- موجة الحر الشديد بأوروبا تُفاقم ظاهرة تغير المناخ
- هكذا تتجنب تخثر الدم في السيقان خلال الجلوس طويلا أثناء السفر
- تتويج "نعيمة وأولادها" في مهرجان سينما الشاطئ
جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)
بقايا أثرية .. المغاربة أول شعب استهلك الحلزون في تاريخ البشرية (5.00)
- حمادشة يحيون طقوس أكل الشوك و"فلْق الرؤوس" بمهرجان بني عمار - (108)
- عصيد ينتقد "الجهل المقدّس" .. ومنتصر يرفض محاورة الإسلاميين - (88)
- الصمدي يرصد 5 أعطاب تُعيق منظومة التربية والتكوين بالمغرب - (59)
- الجزائر تُشرف على تدريب "كوادر البوليساريو".. وغالي يُهدد بالحرب - (57)
- الفرنسي هيرفي رونار يتولى تدريب المنتخب السعودي - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هكذا تتجنب تخثر الدم في السيقان خلال الجلوس طويلا أثناء السفر
حذرت الرابطة الاتحادية للاستشارات الصحية من أن الجلوس طويلا أثناء السفر يرفع خطر الإصابة بتخثر الدم في السيقان؛ حيث تتسبب قلة الحركة لمدة طويلة في تجلط الدم بالسيقان وانسداد الأوردة، مشيرة إلى أن بعض كتل الدم قد تصل الرئة مسببة الإصابة بجلطة الرئة، التي تهدد الحياة.
وأضافت الرابطة الألمانية أن هذا الخطر يهدد بصفة خاصة مرضى القلب والدوالي والأشخاص، الذين يميلون بشكل عام إلى تجلط الدم، وكذلك الأشخاص، الذين أصيبوا من قبل بجلطة في الساق أو جلطة في الرئة.
لذا ينبغي على هؤلاء الأشخاص استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة أو قبل الرحلات الطويلة بالسيارة لمعرفة ما إذا كان من الضروري ارتداء جوارب ضاغطة أو أخذ حقن معينة.
وللوقاية من تخثر الدم أثناء السفر ينبغي النهوض من وقت لآخر والمشي لتحريك الدم في السيقان مع مراعاة ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل كالماء وشاي الأعشاب والعصائر المخففة.