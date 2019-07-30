24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5406:3413:3917:1820:3422:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. 20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب (5.00)

  2. "الاقتراض الخارجي" يهدد التنمية الاقتصادية المغربية بمخاطر مستقبلية (5.00)

  3. خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)

  4. هل يقفل لقجع باب تدريب المنتخب المغربي أمام "الناخب الفرنسي"؟ (5.00)

  5. عيد الأضحى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | مفاهيم خاطئة شائعة عن "العلكة"

مفاهيم خاطئة شائعة عن "العلكة"

مفاهيم خاطئة شائعة عن "العلكة"
هسبريس ـ د.ب.أ
الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 14:06

مرت الآن 150 سنة على ابتكار العلكة أي ما يكفي من الوقت لظهور الأساطير المختلفة والمفاهيم الخاطئة الشائعة. وفي هذا السياق تحلل وكالة الأنباء الألمانية بعض هذه الخرافات المختلقة.

هل للعلكة أثر ملين؟

بعض أنواع العلك تحمل تنويها على غلافها أن مضغ الكثير منها يمكن أن يكون له أثر ملين. ويقول هانز-ميشائل مولنفلد، رئيس مجلس إدارة الأطباء بولاية ألمانية : " الكثير من العلك يحتوي على بديل للسكر، مثل السوربيتول، وهو له أثر ملين". ويمكن أن يحدث مثل هذا الأثر بعد مضغ أكثر من خمس إلى سبع قطع من العلك على التوالي. وبالتالي انتظر بعض الوقت بين كل قطعة وأخرى.

هل مضغ العلكة يقوي عضلات الفكين؟

يقول طبيب الأسنان ديتمار أوستررايش إن حركات المضغ تعمل بالفعل على تقوية عضلات الفكين . ولكن رؤية أثر ظاهر جراء مضغ الكثير من العلك لا يحدث إلا في حالات نادرة مثل قيام شخص بمضغ علكة يوميا لساعات مرة واحدة.

هل ابتلاع العلكة أمر سيئ؟

يقول مولنفلد إنه على حد علمه ليس من السييء ابتلاع العلكة . ولكن ليس من الجيد ابتلاع أشياء غير قابلة للهضم. ويوافقه في الرأي أوستررايش: "قطعة العلكة ليست سيئة في حد ذاتها.. فالأمر لا يدعو إلى القلق إذا ما ابتلع المرء عرضيا قطعة علكة مرة بين الحين والآخر"، مضيفا أنه لا يوجد حاجة لزيارة الطبيب.

هل مضغ العلكة يساعد المرء على التركيز؟

كل حركة مضغ تحفز الدورة الدموية في الدماغ. ويقول أوستررايش هذا يساعد على نشاط الدماغ وبالتالي التركيز.

هل يساعد مضغ علكة في التقليل من الشعور بالجوع؟

للأسف هذا مفهوم خاطئ. في الحقيقة أنه يسبب رد فعل عكسيا، بحسب مولفنلد. ويقول: "عند المضغ يحصل الجسم على إشارة بأن هناك طعاما قادما ، وهو ما لا يحدث أبدا". غير أن هذا الأثر لا يحدث على الفور. ويقول أوستررايش إن مضغ علكة يمكن أن يقلل آلام الجوع لفترة من الوقت ولكن بعد ذلك تعود بدرجة أشد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.