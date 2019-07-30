24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:54
|06:34
|13:39
|17:18
|20:34
|22:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- 20 سنة من الحكم .. دبلوماسية "القوة المخملية" تصحّح أخطاء الماضي
- "الأسد الملك" و"ذات مرة في هوليوود" يستقطبان الجماهير إلى السينما
- أجمل أتان في مهرجان الحمير
- تدابير بسيطة للحد من استهلاك الوقود
- ما أسباب انخفاض مستوى السكر بالدم؟
20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب (5.00)
"الاقتراض الخارجي" يهدد التنمية الاقتصادية المغربية بمخاطر مستقبلية (5.00)
خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)
هل يقفل لقجع باب تدريب المنتخب المغربي أمام "الناخب الفرنسي"؟ (5.00)
- هل يقفل لقجع باب تدريب المنتخب المغربي أمام "الناخب الفرنسي"؟ - (78)
- تعديل حكومي قادم .. "خطاب العرش" يشدد على الكفاءة والاستحقاق - (77)
- الملك يمر إلى السرعة القصوى بتشكيل لجنة النموذج التنموي الجديد - (66)
- أخنوش: "خطاب العرش" يستكمل مسيرة عشرين سنة من الإنجازات - (62)
- دبلجة "سامحيني" تكلّف قناة "دوزيم" ملايير السنتيمات خلال 8 سنوات - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مفاهيم خاطئة شائعة عن "العلكة"
مرت الآن 150 سنة على ابتكار العلكة أي ما يكفي من الوقت لظهور الأساطير المختلفة والمفاهيم الخاطئة الشائعة. وفي هذا السياق تحلل وكالة الأنباء الألمانية بعض هذه الخرافات المختلقة.
هل للعلكة أثر ملين؟
بعض أنواع العلك تحمل تنويها على غلافها أن مضغ الكثير منها يمكن أن يكون له أثر ملين. ويقول هانز-ميشائل مولنفلد، رئيس مجلس إدارة الأطباء بولاية ألمانية : " الكثير من العلك يحتوي على بديل للسكر، مثل السوربيتول، وهو له أثر ملين". ويمكن أن يحدث مثل هذا الأثر بعد مضغ أكثر من خمس إلى سبع قطع من العلك على التوالي. وبالتالي انتظر بعض الوقت بين كل قطعة وأخرى.
هل مضغ العلكة يقوي عضلات الفكين؟
يقول طبيب الأسنان ديتمار أوستررايش إن حركات المضغ تعمل بالفعل على تقوية عضلات الفكين . ولكن رؤية أثر ظاهر جراء مضغ الكثير من العلك لا يحدث إلا في حالات نادرة مثل قيام شخص بمضغ علكة يوميا لساعات مرة واحدة.
هل ابتلاع العلكة أمر سيئ؟
يقول مولنفلد إنه على حد علمه ليس من السييء ابتلاع العلكة . ولكن ليس من الجيد ابتلاع أشياء غير قابلة للهضم. ويوافقه في الرأي أوستررايش: "قطعة العلكة ليست سيئة في حد ذاتها.. فالأمر لا يدعو إلى القلق إذا ما ابتلع المرء عرضيا قطعة علكة مرة بين الحين والآخر"، مضيفا أنه لا يوجد حاجة لزيارة الطبيب.
هل مضغ العلكة يساعد المرء على التركيز؟
كل حركة مضغ تحفز الدورة الدموية في الدماغ. ويقول أوستررايش هذا يساعد على نشاط الدماغ وبالتالي التركيز.
هل يساعد مضغ علكة في التقليل من الشعور بالجوع؟
للأسف هذا مفهوم خاطئ. في الحقيقة أنه يسبب رد فعل عكسيا، بحسب مولفنلد. ويقول: "عند المضغ يحصل الجسم على إشارة بأن هناك طعاما قادما ، وهو ما لا يحدث أبدا". غير أن هذا الأثر لا يحدث على الفور. ويقول أوستررايش إن مضغ علكة يمكن أن يقلل آلام الجوع لفترة من الوقت ولكن بعد ذلك تعود بدرجة أشد.