الأمير هاري: لن أنجب أكثر من طفلين للمساعدة في حماية البيئة

هسبريس – د.ب.أ

قال الأمير هاري دوق ساسكس في مقال نُشر في مجلة فوغ البريطانية إنه هو وزوجته ميغان سوف ينجبان طفلين" كحد أقصى"، وأرجع ذلك لمخاوف تتعلق بالبيئة.

وقد ناقش الدوق، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، القضايا المتعلقة بالبيئة والمسؤولية والتغير المناخي مع الدكتورة جين جودال المتخصصة في علم الرئيسيات في حوار من أجل عدد شهر شتنبر المقبل لمجلة فوغ، الذي تقوم فيه ميغان بتولي رئاسة تحريره بصورة شرفية.

وقال هاري، الذي استقبل ابنه الأول آرتشي من زوجته ميغان في ماي، إن الأبوة عززت من " تواصله وحبه للطبيعة"

ولدى ذكره عن نيته إنجاب أكثر من طفل، قاطعته جين، التي طالبته بعدم إنجاب" الكثير".

ورد الأمير " اثنان كأقصى حد" قبل أن يعرب عن مخاوفه بشأن البيئة بالنسبة للأجيال المقبلة.

واتفق الأمير وجين على أن وضع البيئة " مخيف بالفعل".

وتساءل هاري" كم دليل يجب أن تقدمه لنا الطبيعة قبل أن نتعلم أو نقوم بإيقاظ أنفسنا لرؤية الضرر والدمار الذي نسببه".