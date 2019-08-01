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كُتّاب وآراء
تهديدات معادية للإسلام لحضانتين في ألمانيا بسبب لحم الخنزير
تحقق الشرطة الألمانية في تهديدات معادية للإسلام تلقتها حضانتان ألمانيتان في مدينة لايبزيغ شرقي البلاد بعد إعلان المسئولين عنهما عدم تقديم لحم الخنزير للأطفال مراعاة لزملائهم المسلمين.
وكشفت مصادر أمنية الأربعاء عن الشكوى التي تقدمت بها إدارة الحضانتين إثر ورود رسائل تهديدية لهما جاء فيها أن منع تقديم هذه الأغذية يمثل "وفاة الحضارة الغربية" ودليل على "الغزو الإسلامي".
كانت صحيفة (بيلد)، الأوسع انتشارا في ألمانيا، قد أفادت الأسبوع الماضي بحدوث هذه الواقعة، التي جرت نتيجة قرار الحضانتين بمراعاة طفلين مسلمين.
من جانبه، كتب عمدة لايبزيغ الاجتماعي الديمقراطي بوركهارد يونج عبر حسابه على شبكة (فيسبوك) الاجتماعية "انهيار الحضارة الغربية لن يحدث على يد من لديهم عادات غذائية مختلفة لأي سبب كان، بل من فقدوا بوصلتهم الأخلاقية والاحترام".
جدير بالذكر أن لايبزيغ تقع في ولاية ساكسونيا التي تشهد وجودا قويا لليمين المتشدد، حيث شهدت عاصمتها- دريسدن- ظهور حركة (وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب) أو (بيغيدا).