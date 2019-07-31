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كُتّاب وآراء
كيف تمنع زر فيسبوك "Like" من تعقبك؟
حذرت مؤسسة الحدود الإلكترونية "EFF" من أن زر فيس بوك "Like" الموجود في بعض مواقع الإنترنت يُستخدم كوسيلة للتتبع.
وأوضحت المؤسسة الأمريكية أن زر فيس بوك "Like" ينقل عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاصة بالمستخدم، وكذلك نوع المتصفح وتاريخ ووقت فتح الموقع إلى شركة فيسبوك، بمجرد فتح موقع يحتوي عليه، حتى ولو لم يتم النقر عليه. ويحدث هذا أيضا حتى لو لم يكن المستخدم مشتركا بشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
ولمواجهة التعقب تنصح المؤسسة بحظر زر "Like" بواسطة امتداد المتصفح Privacy Badger المجاني، الذي يتوفر لكل من كروم وفايرفوكس وأوبرا.
ولا يقوم الامتداد Privacy Badger بحظر زر "Like" فحسب، ولكن أيضا العديد من أزرار الوسائط الاجتماعية الأخرى وجميع متعقبي الإعلانات الآخرين.