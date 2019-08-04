24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:38
|13:39
|17:17
|20:30
|21:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الموسم الثالث من "Casa de papel" يحطم الرقم القياسي بـ34 مليون مشاهدة
- من إميضر إلى جرادة (2) .. الموت ضريبة العمل بالمفاحم والمناجم
- بوطوالة: الدولة تستبق انفجار الاحتقان الاجتماعي
- البردعي وبرلمان الشباب
- التهميش يُفرمل تسويق المنتوج السياحي لشواطئ اشتوكة آيت باها
التهميش يُفرمل تسويق المنتوج السياحي لشواطئ اشتوكة آيت باها (5.00)
المكي أكنوز: لا كرامة في وطن "يُهين" الإبداعات والفنون الأمازيغية (5.00)
مشاريع مُتعثرة .. "منارة الحسيمة" بين زلزال 2004 و"حراك الريف" (5.00)
- العثماني: "تغيير التوقيت" طاله التضخيم .. و"فرنسة التعليم" غير واردة - (88)
- رصيف الصحافة: الملك يُكَذب الشائعات لحماية حياته الشخصية - (44)
- أخصائي يقترح إلغاء "كفالة الأطفال المتخلى عنهم" لدوافع نفسية - (44)
- روبرتس يمنح الأولوية للأطر المغربية داخل الإدارة التقنية الجديدة - (41)
- توقيف متورط آخر في قطع طريق "القنيطرة ـ فاس" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتقال طيارين بتهمة تناول الكحول قبل إقلاع رحلة جويّة
اعتقل طياران من شركة الطيران الأمريكية "يونايتد ايرلاينز"، بمطار غلاسغو البريطاني، بعدما كشف فحص خضعا له أنهما تناولا مشروبات كحولية قبل الصعود على متن رحلة إلى مدينة نيويورك، وفقا لما ذكرته شرطة اسكتلندا.
وأشارت السلطات إلى أن الطيارين، وعمرهما 45 و61 عاما، ما زالا قيد الاعتقال ومن المنتظر أن يمثلا أمام محكمة في اسكتلندا الثلاثاء القادم بتهمة استهلاك الكحول الممنوع بموجب قانون أمن النقل الصادر عام 2003.
وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغا للذهاب إلى مطار غلاسغو، وعقب إجراء فحص إلزامي تبين أن الطيارين لم يكونا في حالة تسمح لهما بقيادة الرحلة "يو ايه 162" التي ألغيت عقب الواقعة.
وأكدت شركة الطيران الأمريكية أنها تتعاون بشكل تام مع السلطات من أجل استيضاح الأحداث، مضيفة أن الأفراد الضالعين تم إيقافهم عن الخدمة فورا، وحذرت: "لدينا سياسة صارمة لا تتسامح مع الكحول".
يشار إلى أنه في عام 2017 أدان القضاء الاسكتلندي طيارين، من نفس الشركة، بالسجن لمدة 10 و15 عاما بتهمة انتهاك قواعد استهلاك الكحول أثناء الخدمة بمطار غلاسغو.