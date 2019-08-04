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الرئيسية | منوعات | اعتقال طيارين بتهمة تناول الكحول قبل إقلاع رحلة جويّة

اعتقال طيارين بتهمة تناول الكحول قبل إقلاع رحلة جويّة

اعتقال طيارين بتهمة تناول الكحول قبل إقلاع رحلة جويّة
هسبريس - إفي
الأحد 04 غشت 2019 - 20:19

اعتقل طياران من شركة الطيران الأمريكية "يونايتد ايرلاينز"، بمطار غلاسغو البريطاني، بعدما كشف فحص خضعا له أنهما تناولا مشروبات كحولية قبل الصعود على متن رحلة إلى مدينة نيويورك، وفقا لما ذكرته شرطة اسكتلندا.

وأشارت السلطات إلى أن الطيارين، وعمرهما 45 و61 عاما، ما زالا قيد الاعتقال ومن المنتظر أن يمثلا أمام محكمة في اسكتلندا الثلاثاء القادم بتهمة استهلاك الكحول الممنوع بموجب قانون أمن النقل الصادر عام 2003.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغا للذهاب إلى مطار غلاسغو، وعقب إجراء فحص إلزامي تبين أن الطيارين لم يكونا في حالة تسمح لهما بقيادة الرحلة "يو ايه 162" التي ألغيت عقب الواقعة.

وأكدت شركة الطيران الأمريكية أنها تتعاون بشكل تام مع السلطات من أجل استيضاح الأحداث، مضيفة أن الأفراد الضالعين تم إيقافهم عن الخدمة فورا، وحذرت: "لدينا سياسة صارمة لا تتسامح مع الكحول".

يشار إلى أنه في عام 2017 أدان القضاء الاسكتلندي طيارين، من نفس الشركة، بالسجن لمدة 10 و15 عاما بتهمة انتهاك قواعد استهلاك الكحول أثناء الخدمة بمطار غلاسغو.

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