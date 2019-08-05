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كُتّاب وآراء
تحذير .. عملية إزالة الوشم محفوفة بالمخاطر الصحية!
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن إزالة الوشم محفوفة بالمخاطر الصحية؛ حيث يرتفع خطر الإصابة بحروق والتهابات وحدوث تغيرات مؤقتة أو مستديمة بصبغة الجلد ونشوء ندبات في حال إزالة الوشم بالليزر بشكل غير سليم.
كما أنه يمكن عند إزالة الوشم أن تنتشر جزيئات سامة من الصبغات اللونية المستخدمة داخل الجسم.
ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، شددت الرابطة على ضرورة إزالة الوشم بمعرفة طبيب أمراض جلدية متخصص في الليزر، مع مراعاة حماية الجلد من أشعة الشمس؛ لذا يُفضل إزالة الوشم في الشتاء. ومن الأفضل عدم إجراء الوشم من الأساس.