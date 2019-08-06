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كُتّاب وآراء
ضغط الدم ومشاكل القلب ..هذه أسباب الدوار لدى المسنّين
يعد الدوار من الأعراض الشائعة لدى كبار السن. فما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت مجلة "سنيورين راتجيبر" أن الدوار لدى كبار السن له أسباب عدة، مثل انخفاض ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية وخلل بالأذن الداخلية واضطرابات سريان الدم بالمخ ومشاكل الأعصاب.
كما قد يكون الدوار أثرا جانبيا لأحد الأدوية، بالإضافة إلى التوتر النفسي. لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الدوار وعلاجه في الوقت المناسب.
ويمكن مواجهة الدوار من خلال المزج بين العلاج الدوائي وتمارين التوازن، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية؛ حيث يستعيد الجهاز العصبي انضباطه من تلقاء نفسه من خلال المثيرات المختلفة والأرضيات غير المستوية.