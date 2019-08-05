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الخمر والتدخين .. أسلوب الحياة غير الصحي يهدد البنكرياس

الخمر والتدخين .. أسلوب الحياة غير الصحي يهدد البنكرياس
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 05 غشت 2019 - 16:42

يشكل أسلوب الحياة غير الصحي تهديدا خطيرا للبنكرياس؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، الذي غالبا ما يؤدي إلى الوفاة. ولتجنب هذا الخطر، ينبغي إنقاص الوزن والمواظبة على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الإقلاع عن الخمر والتدخين.

وأوضح البروفيسور الألماني ماركوس ليرش أن أسلوب الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في شرب الخمر والتدخين، يرفع خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد أو المزمن.

وأضاف أخصائي الطب الباطني أن عوامل الخطورة تشمل أيضا ارتفاع نسبة الدهون بالدم وقلة الحركة، بالإضافة إلى العوامل الوراثية. وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع سبب الإصابة بالتهاب البنكرياس إلى حصوات الكلى.

آلام بطن شديدة

ومن جانبه أوضح البروفيسور الألماني توماس زويفرلاين أن أعراض التهاب البنكرياس تتمثل في آلام البطن الشديدة، والتي تبدأ من أعلى البطن وقد تمتد إلى الظهر، بالإضافة إلى الغثيان والقيء وانتفاخ البطن ومشاكل الدورة الدموية.

وأضاف أخصائي الطب الباطني أن الالتهاب يؤثر بالسلب على أداء البنكرياس لوظيفته الرئيسية المتمثلة في إنتاج هرمون الأنسولين، الأمر الذي يرفع خطر الإصابة بداء السكري، والذي تتمثل أعراضه في الشعور الشديد بالعطش وكثرة التبول.

أضرار جسيمة

وبدورها أشارت أخصائية الطب الباطني الألمانية داجمار ماينتس إلى أن الالتهاب قد يصير مزمنا، ومن ثم تلحق أضرار جسيمة بالبنكرياس، والتي تتسبب في فقدان الوزن وعدم القدرة على تحمل الدهون ونقص الفيتامين وهشاشة العظام.

وأضافت ماينتس أنه في أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بسرطان البنكرياس، الذي غالبا ما يؤدي إلى الوفاة. ومن أعراض سرطان البنكرياس آلام الظهر المستمرة واليرقان الحاد.

ويتم علاج التهاب البنكرياس تبعا للسبب، في حين يمكن الوقاية من الالتهاب والعواقب الوخيمة المترتبة عليه من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يتمثل في التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين والخمر.

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