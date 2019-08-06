مدينة أوروبية تفرض رخصة بـ 23 أورو لممارسة التسوّل

هسبريس - إفي

قررت مدينة اسكيلستونا غربي إستكهولم فرض تعريفة مقابل منح ترخيص ممارسة الشحاذة أو التسول في شوارعها، من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

وبموجب القرار، يتعين على من يرغب في ممارسة الشحاذة في المدينة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، طلب ترخيص عبر الإنترنت أو في قسم شرطة، مقابل دفع 250 كرونة (23.3 أورو)، وسيكون صالحا لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن تقديم بطاقة هوية.

وقررت سلطات المدينة فرض غرامات على ممارسة الشحاذة بدون تصريح.

وقال عمدة المدينة، الاشتراكي الديمقراطي جيمي جانسون في تصريحات تلفزيونية "من الصعب التنبؤ بنتيجة هذا القرار، نطبق سبلا جديدة لتصعيب النشاط".

وتسبب القرار في انتقادات عدة منظمات اجتماعية اعتبرته أنه يجرم الشحاذة.

ووفقا لوسائل أعلام محلية، فإن شرطة المدينة تلقت حتى الآن طلبا للحصول على تصاريح شحاذة.