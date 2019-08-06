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تاجر مخدرات يحاول الهروب من السجن متنكرا في زي امرأة

تاجر مخدرات يحاول الهروب من السجن متنكرا في زي امرأة
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 07:14

حاول تاجر مخدرات برازيلي الهروب من السجن مستخدما قناعا من السليكون وشعرا مستعارا ونظارة وملابس امرأة أثناء يوم الزيارة، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.

وأفادت الأمانة العامة لإدارة المنشآت العقابية في ولاية ريو دي جانيرو أن السجين كلاوفينو دا سيلفا والمحكوم عليه بالسجن لـ73 عاما و10 أشهر حاول الهروب يوم السبت.

وأودع السجين في زنزانة انفرادية يوم الإثنين الماضي وسيظل فيها لمدة 10 أيام بشكل مبدئي عقابا له على محاولة الهرب.

وعلى ما يبدو فإن السجين قد استغل يوم زيارة ابنته وامرأة أخرى حبلى لتهريب القناع، إذ أن الأخيرة كانت معفية من المرور على جهاز أشعة إكس بسبب وضعها.

ولاحظ الحراس محاولة الفرار وداهموا السجين بينما يستعد لأخذ وثيقة التعريف التي تركتها ابنته التي كانت تنتوي التحجج لدى رحيلها بأن وثيقة هويتها كانت مع شخص آخر من أفراد الحراسة.

وألقي القبض على الابنة ويجب أن تمثل أمام السلطات بتهمة تسهيل الفرار والتي يعاقب عليها بمدة حبس تتراوح بين السجن لستة أشهر وعامين.

يذكر أن دا سيلفا و30 سجينا آخرين فروا في 2013 من السجن عبر نظام الصرف الصحي قبل أن يلقي القبض عليه بعدها بشهر من قبل الشرطة إثر نزاع على نفوذ تجارة المخدرات في مدينة أنجرا دوس رييس في ولاية ريو.

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